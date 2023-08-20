Şükrü Özyıldız kapkaççıyı yakaladı

"Ruhun Duymaz" dizisinde bir ajanı canlandıran Şükrü Özyıldız, dün akşam saatlerinde gittiği Galataport’ta kapkaççı yakaladı. Aracından indiği sırada bir Kanadalı çiftin çantasını çalan kapkaççıyı görünce koşarak takip etti ve hırsızı etkisiz hale getirdi.

Turistlerin çalınan eşyalarını geri veren Özyıldız, polisler gelene kadar kapkaç yapan hırsızın başında bekledi. Özyıldız, kapkaççının cebinden çaldığı onlarca telefon çıkardı.

Çevredeki vatandaşlar, ünlü aktöre teşekkür etti. Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla çektiği video, sosyal medyada yayılınca Özyıldız'a övgü dolu mesajlar yağdı.