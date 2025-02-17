Şükrü Özyıldız-Sibil Çetinkaya aşkı bitti: Ünlü oyuncudan ayrılık açıklaması
İki yıldır mutlu beraberlikleri süren oyuncu Şükrü Özyıldız ile sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya'dan evlenmeleri beklenirken kötü haber geldi. İlişkilerini noktalayan ünlü çiftten Özyıldız, ayrıldıklarını doğruladı.
İki yıldır birlikte olan sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ve oyuncu Şükrü Özyıldız cephesinden beklenmedik bir hamle geldi.
Bir süredir birlikte görüntülenmeyen ünlü çiftten Sibil Çetinkaya, ABD tatiline çıkarken; Şükrü Özyıldız ise Kolombiya'ya tatile gitti.
"İLİŞKİMİZİ SONLANDIRDIK"
Bunun üzerine haklarında ayrılık dedikoduları çıkan ünlü çiftten kötü haber geldi. İki yıllık ilişkilerini noktalayan ünlü çiftten Şükrü Özyıldız, Posta'ya açıklama yaptı.
Ünlü oyuncu, "Evet iddialar doğru. İlişkimizi sonlandırdık. 3 haftadır Kolombiya'daydım, yenilenip geldim" ifadelerini kullandı.
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