Şükrü Özyıldız-Sibil Çetinkaya aşkı bitti: Ünlü oyuncudan ayrılık açıklaması

İki yıldır birlikte olan sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ve oyuncu Şükrü Özyıldız cephesinden beklenmedik bir hamle geldi.



Bir süredir birlikte görüntülenmeyen ünlü çiftten Sibil Çetinkaya, ABD tatiline çıkarken; Şükrü Özyıldız ise Kolombiya'ya tatile gitti.

