Şükrü Özyıldız'dan sevgilisiyle ilk fotoğraf

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, başrolünde yer aldığı ‘Alice’ müzikalindeki dansçı Huri Murphy ile ayrılığın ardından Büşra Cebe ile yeni bir aşka yelken açmıştı.



Özyıldız, kendisi gibi oyuncu olan Büşra Cebe ile ilk aşk karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.



Daha önce sosyal medya hesabından hiç fotoğraf paylaşmayan ikili, el ele görüntülenmişti.



Özyıldız, siyah-beyaz fotoğrafa bir de siyah kalp emojisi bıraktı.



Şükrü Özyıldız ile Büşra Cebe’nin aşk pozlarına takipçilerinden beğeni yağdı.