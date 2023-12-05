Şulemsi eşi tarafından aldatıldı mı? Soru işareti bırakan paylaşım

Şulemsi takma adıyla sosyal medyada üne kavuşan Şule Kayatürk'ün eşi Yasin Türk ile yollarını ayırma kararı aldığı iddiası bir süredir gündemdeydi. Kayatürk'ün, "Sizinle böyle bir haberi paylaşmak istemezdim kocam beni aldatıyor." paylaşımı iddiaları güçlendirmişti.

Aldatma videosu ardından yeni bir paylaşım yapan Şulemsi'nin Melike Şahin'in "Kilitli kapılar açılsa" şarkısıyla yayımladığı video ise kafaları karıştırdı. Güzellik merkezleri üzerinden kara para aklandığı iddialarının ardından güzellik merkezi sahibi influencerlar mercek altına alınmış, gözler Şulemsi ve eşi Yasin Türk'e çevrilmişti.