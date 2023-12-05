Şulemsi eşi tarafından aldatıldı mı? Soru işareti bırakan paylaşım

Şulemsi takma adıyla sosyal medyada üne kavuşan Şule Kayatürk, aldatma iddiasıyla gündem oldu. Aldatma videosu çok konuşulan Şulemsi'nin bu açıklama ardından yaptığı romantik paylaşım ise soru işaretlerine neden oldu.

Şulemsi eşi tarafından aldatıldı mı? Soru işareti bırakan paylaşım

Şulemsi takma adıyla sosyal medyada üne kavuşan Şule Kayatürk'ün eşi Yasin Türk ile yollarını ayırma kararı aldığı iddiası bir süredir gündemdeydi. Kayatürk'ün, "Sizinle böyle bir haberi paylaşmak istemezdim kocam beni aldatıyor." paylaşımı iddiaları güçlendirmişti.

Şulemsi eşi tarafından aldatıldı mı? Soru işareti bırakan paylaşım - 1

Aldatma videosu ardından yeni bir paylaşım yapan Şulemsi'nin Melike Şahin'in "Kilitli kapılar açılsa" şarkısıyla yayımladığı video ise kafaları karıştırdı.

Şulemsi eşi tarafından aldatıldı mı? Soru işareti bırakan paylaşım - 2

Güzellik merkezleri üzerinden kara para aklandığı iddialarının ardından güzellik merkezi sahibi influencerlar mercek altına alınmış, gözler Şulemsi ve eşi Yasin Türk'e çevrilmişti.

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