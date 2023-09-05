Sümer Ezgü kaza anını anlattı: Rüzgar bizi savurdu, yan yattık

"CİDDİ BİR KAZAYDI"

Kaza anına dair detayları sosyal medya hesabından paylaştığı videoda anlatan Sümer Ezgü, sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti ve "Arkadaşlar, bu geçirdiğimiz kazayla ilgili sürekli arayanlar var hepinize teker teker cevap veremiyorum. Bizde bir şey yok, karavanla yokuş aşağı inerken çekme karavanı kurtarmak mümkün olmadı. Sağa - sola yalpalayarak, refüje vurarak bize devrildi. Hep birlikte yan yatıp, sürüklendik. İyiyiz bir sorun yok, ilginize çok teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum" dedi.

Sümer Ezgü, "Ciddi bir kazaydı. Yoldan yardıma gelen duyarlı vatandaşlarımıza, trafik ebibi, itfaiye ve ambulans ekibine çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.