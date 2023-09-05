Sümer Ezgü kaza anını anlattı: Rüzgar bizi savurdu, yan yattık

Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde trafik kazası geçirdi. Ezgü, eşi ve iki çocuğunun bulunduğu otomobil ile çekme karavan devrildi.
Sümer Ezgü'nün kullandığı otomobil, Yazır mevkisindeki rampada kuvvetli rüzgarın da etkisiyle refüje çarpmıştı. Savrulan otomobil ve ona bağlı çekme karavan yola devrilmişti.
Ezgü, eşi ve çocukları kazadan yara almadan kurtulmuştu. Ünlü isim, aracın kontrolünü kaybettiğini belirtip "Oğlum Berlin'de konservatuarı kazanmıştı. Oğlumu bırakmak için Almanya'ya gidiyorduk. Yokuş aşağı inerken fazla hızlı değildim ama rüzgar bizi savurdu. Refüje çarparak devrildik. Eşim ve iki çocuğum da yanımdaydı. Çok şükür hiçbirimize bir şey olmadı. Oğlumun eşyaları da karavandaydı. Aracımız ve eşyalar zarar gördü" diye konuşmuştu.
"CİDDİ BİR KAZAYDI"
Kaza anına dair detayları sosyal medya hesabından paylaştığı videoda anlatan Sümer Ezgü, sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti ve "Arkadaşlar, bu geçirdiğimiz kazayla ilgili sürekli arayanlar var hepinize teker teker cevap veremiyorum. Bizde bir şey yok, karavanla yokuş aşağı inerken çekme karavanı kurtarmak mümkün olmadı. Sağa - sola yalpalayarak, refüje vurarak bize devrildi. Hep birlikte yan yatıp, sürüklendik. İyiyiz bir sorun yok, ilginize çok teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum" dedi.
Sümer Ezgü, "Ciddi bir kazaydı. Yoldan yardıma gelen duyarlı vatandaşlarımıza, trafik ebibi, itfaiye ve ambulans ekibine çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
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