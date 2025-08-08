Supernatural yıldızı Misha Collins Türkiye'de: Çok güzelsin
Supernatural dizisiyle tanınan ABD'li oyuncu Misha Collins, Türkiye'ye geldi.
2005-2020 yılları arasında yayınlanan Supernatural dizisinde canlandırdığı Castiel karakteriyle şöhreti yakalayan Misha Collins, Türkiye'ye geldi.
Ünlü oyuncu, Türk bayrağı önünde çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
TÜRK BAYRAĞI İLE POZ VERDİ
50 yaşındaki Misha Collins, paylaşımına "Türkiye, sen çok güzelsin" notunu düştü.
Collins'in fotoğrafına Türk hayranlarından binlerce beğeni ve "Hoş geldiniz", "Harika bir fotoğraf" yorumları geldi.
THE BOYS'DA SÜRPRİZ BULUŞMA
Öte yandan ünlü oyuncu, Jared Padalecki ile birlikte The Boys dizisinin 5'inci sezonunda boy gösterecek. Müjdeli haberi dizide Soldier Boy karakterine hayat veren Jensen Ackles duyurmuştu.
Böylece başka bir evrende Supernatural hayranlarının beklediği buluşma gerçekleşmiş olacak.
