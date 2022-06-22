Sürdürülebilirlik, bugünlerde ünlü isimler arasında da bir hayli popüler durumda. Özllikle ABD’de birçok ünlü isim, hem açıklamaarı he de girişimleriyle bu konuya dikkat çekiyor. Özellikle moda tarafında birçok isim, markalarla işbirliği yapma yoluna gidiyor. Popüler konu ise deri içermeyen ya da diğer adıyla vegan kumaşlar… İşte sürdürülebilir modaya yatırım yapan 10 ünlü…

Billie Eilish



20 yaşındaki pop ikonu Billie Eilish, Eilish, Nike'ın hem Air Force 1'lerin hem de Air Jordan'ların deri içermeyen, vegan versiyonlarını piyasaya sürmesine yardımcı oldu.



Chris Hemsworth



Thor’un yıldızı Chris Hemsworth, Hugo Boss'un 2019'da bitkisel deriden ayakkabı üreten ilk büyük moda evi olmasına yardımcı oldu. Hemsworth, şirket enerji tüketimini ve karbon emisyonlarını yüzde 30 düşürmeye çalışırken ekibe sürdürülebilirlik elçisi olarak katıldı.



Jason Mamoa



Aquaman'in başrol oyuncusu Jason Mamoa, yosunlardan ayakkabı yapan sürdürülebilir bir spor ayakkabı markası başlattı. Mamoa's So iLL, gezegeni korumak için üretilmiş çevre dostu bir ayakkabı yaratmak için BLOOM ile işbirliği içinde çalışıyor.



John Legend



John Legend, vegan deri şirketi MycoWorks'ün Reishi adlı mantarlardan yapılan daha sürdürülebilir bir deri üretmesi için 45 milyon dolarlık bir yatırım paketi almasına öncülük etti. Çok yakın bir geçmişte Mycoworks, vegan derinin daha popüler hale gelmesi nedeniyle üretim ölçeğini artırabilmek için 125 milyon dolarlık daha kaynak kullanımı gerçekleştirdi.



Leonardo Dicaprio



Oscar ödüllü çevreci aktör Leonardo DiCaprio, 2018'de Allbirds'e yatırım yapmış ve sürdürülebilir moda pazarına en erken giren ünlülerden olmuştu. Sürdürülebilir ayakkabı markası, şeker kamışından yapılmış bir sürdürülebilir ayakkabı tabanı geliştirdi.



Miley Cyrus



Miley Cyrus, Converse x Miley Cyrus koleksiyonunu yayınlamak için Converse ile işbirliği yaptı ve 19 parçalı tamamen vegan bir koleksiyon yayınladı. Koleksiyonda vegan Chuck Taylor Allstars ve cinsiyetten bağımsız, sürdürülebilir sokak giyiminden oluşan geniş bir seçki yer aldı.



Natalie Portman



John Legend'a katılan Natalie Portman, MycoWorks'ün B Serisi finansman turunu garanti altına almasına yardımcı oldu ve bu da markanın Reishi vegan derisinin üretim kapasitesini büyütmesine yardımcı oldu.



Rihanna



Rihanna, Nisan 2020'de Fenty giyim serisi altında bir vegan deri kapsül koleksiyonu çıkardı. Suni deri koleksiyonunda büyük beden gömlekler, ceketler, korse elbiseler, pantolonlar ve daha fazlası yer aldı.



Rooney Mara



Vegan aktivist ve Ejderha Dövmeli Kız'ın yıldızı Rooney Mara, 2018'de vegan kadın giyim markası Hiraeth Collective'i piyasaya sürdü. Sara Schloat ve Chrys Wong ile ortaklık kuran Mara, bu girişim aracılığıyla sürdürülebilir modayı teşvik ediyor.



Rosario Dawson



Rosario Dawson, sürdürülebilir Afrika'dan ilham alan giysiler yaratmaya adanmış Studio One Eighty Nine'ı kurmak için Abrima Ewiah ile birlikte çalıştı. İşletme, Sürdürülebilirlik için CFDA Lexus Moda Girişimi'nde başarılı oldu ve şimdi şirket yalnızca doğal bitki bazlı boyalar ve sürdürülebilir malzemeler kullanıyor