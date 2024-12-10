Survivor 2019 yarışmacısı milli güreşçi Okay Köksal'ın 14 yaşındaki kızı 8. kattan düştü

HAKAN HATİPOĞLU DUYURDU

Kazayı sosyal medya hesabından duyuran Hakan Hatipoğlu; "Kızı Azra'ya olan sevgisi ile Survivora katıldığı sene hepimizin aklına kazınan Okay kardeşimizin kızı bir kaza sonucu 8.kattan düştü ve yoğun bakımda. Az evvel konuştum dua istiyor. Elimizden gelen tek şey bu abi dediğinde boğazım düğümlendi. Bunu okuyan herkesten bu güzel yeğenimiz için bir dua istiyorum. Köksal ailesinin Allah yardımcısı olsun. Umarım bu olayı sağlıkla atlatırlar. Allah yardımcınız olsun kardeşim." ifadelerini kullandı.