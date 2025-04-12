Survivor 2025 Merve kimdir? Merve Özdemir kaç yaşında nereli?

TV8 ekranlarının fenomen ve sevilen yarışmalarından olan Survivor All Star-Gönüllüler yarışmasına yedeklerden dahil olan Merve Özdemir, mavi takımda mücadele etti. Dikkat çeken performansıyla Survivor Merve'nin hayatına dair detaylar araştırılıyor.

SURVİVOR MERVE KİMDİR?

Survivor 2025 All Star - Gönüllüler yarışmasına katılan Merve Özdemir sporcudur. Yarışmada mavi takımda mücadele veren isim, bir süre sonra yarışmaya veda etti.

24 yaşında olan Merve Özdemir, lisanslı sporudur. Kick boks, voleybol ve yüzme gibi sporlarla ilgileniyor. Yarışmadaki ilişkileri ve performansı ile adından söz ettiren Survivor Merve, ''merveozdemirofficiall'' kullanıcı adıyla Instagram'da yer alıyor ve 2 bin 837 takipçisi vardır.