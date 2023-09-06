Survivor 2023, 13 Haziran akşamı yapılan final programı ile sona ermiş ve kıyasıya mücadelenin kazananı Nefise olmuştu. Bu yıl düzenlenecek Survivor All Star'da ise kimlerin yarışacağı ise merak konusu olmuştu.
Survivor All Star 2024’ün ilk yarışmacısı belli oldu. Acun Ilıcalı resmi hesabında ilk yarışmacının Nihat Altınkaya olacağını açıkladı.
Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Survivor All Star 2024’ün ilk yarışmacısı Nihat Altınkaya. O bir şampiyon. 2012’de Survivor’ı kazanan Nihat’a All Star’da başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.
Survivor All Star 2024’ün ilk yarışmacısı Nihat Altınkaya. O bir şampiyon. 2012’de Survivor’ı kazanan Nihat’a All Star’da başarılar diliyorum.@tv8 @survivorturkiye #Survivor #SurvivorAllStar #Survivor2024 #TV8 #NihatAltınkaya pic.twitter.com/Lxf56Pdkbs— Acun Ilıcalı (@acunilicali) September 6, 2023
TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmanın ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı.
SURVIVOR ŞAMPİYONLARI
2005 - Uğur Pektaş
2006 - Derya Durmuşlar
2007 - Taner Özdeş
2010 - Merve Oflaz
2011 - Derya Büyükuncu
2012 - Nihat Altınkaya
2013 - Hilmi Cem İntepe
2014 - Turabi Çamkıran
2015 - Turabi Çamkıran
2016 - Çağan Atakan Arslan
2017 - Ogeday Girişken
2018 - Adem Kılıçcı
2019 - Yusuf Karakaya
2019 - Katerina Dalaka
2020 - Cemal Can Canseven
2021 - İsmail Balaban
2022 - Nisa Bölükbaşı
2023 - Nefise Karatay
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