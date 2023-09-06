Survivor All Star 2024’ün ilk yarışmacısı belli oldu

Bu yıl Survivor All Star'da yarışacak ilk yarışmacı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.

Survivor All Star 2024’ün ilk yarışmacısı belli oldu

2023, 13 Haziran akşamı yapılan final programı ile sona ermiş ve kıyasıya mücadelenin kazananı Nefise olmuştu. Bu yıl düzenlenecek All Star'da ise kimlerin yarışacağı ise merak konusu olmuştu.

Survivor All Star 2024’ün ilk yarışmacısı belli oldu. Acun Ilıcalı resmi hesabında ilk yarışmacının  Nihat Altınkaya olacağını açıkladı.

Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Survivor All Star 2024’ün ilk yarışmacısı Nihat Altınkaya. O bir şampiyon. 2012’de Survivor’ı kazanan Nihat’a All Star’da başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmanın ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı.

SURVIVOR ŞAMPİYONLARI 

2005 - Uğur Pektaş

2006 - Derya Durmuşlar

2007 - Taner Özdeş

2010 - Merve Oflaz

2011 - Derya Büyükuncu

2012 - Nihat Altınkaya

2013 - Hilmi Cem İntepe

2014 - Turabi Çamkıran

2015 - Turabi Çamkıran

2016 - Çağan Atakan Arslan

2017 - Ogeday Girişken

2018 - Adem Kılıçcı

2019 - Yusuf Karakaya

2019 - Katerina Dalaka 

2020 - Cemal Can Canseven

2021 - İsmail Balaban

2022 - Nisa Bölükbaşı

2023 - Nefise Karatay

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