Survivor Aşkım Burçe Tunay'ın erkek arkadaşı depremde hayatını kaybetti

Survivor 2020 sezonunda yedeklerden gelerek ünlüler takımında yarışan Aşkım Burçe Tunay, 6 Şubat'ta meydana gelen yıkıcı depremde, erkek arkadaşı Yiğit Can Datlı'yı kaybetti.

Aşkım Burçe, sevgilisine Instagram sayfasında yaptığı paylaşımlarla veda etti. Siyah beyaz bir paylaşım yapan eski yarışmacı, "Daha çok planımız vardı. Yapacak bir sürü şeyimiz vardı. Çok gülecektik, çok kavga edecektik. Şimdi sesine bile hasret mi bırakacaksın beni Datlım? 'Başka bir yer varsa orada tekrar görüşürüz belki. Yoksa da, seni tanımak benim cennetimdi zaten...'" dedi.

"KALBİM SENİN EVİN SÖZ VERİYORUM"



Sevgilisinin yüzüne son kez baktığını söyleyen Aşkım Burçe, "Allah der ki, kimi benden çok seversen onu senden alırım... Ve ekler 'onsuz yaşayamam' deme, seni onsuz da yaşatırım... Yarım kalmadık biz. Söz veriyorum mahşere kaldık. Yüzünü görmeye cesaret edemedim önce. Aslında kendimi kandırma şeklimdi bu, 'yüzünü görürsem yaşamadığına inanmak' zorunda kalacaktım artık... Ama son kez bakmalıydım sana, son kez seni çok sevdiğimi söylemeliydim. Bir yerlerden beni izlediğini biliyorum. Kalbim senin evin söz veriyorum, o eve çok iyi bakmaya çalışacağım" mesajını paylaştı.