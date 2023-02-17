Survivor Aşkım'dan Yiğit Can Datlı'ya: Bir gün kavuşacağız, bekle beni

"İYİ Kİ GİRDİN HAYATIMA"



Tunay, sözlerine "Bildiğim tek şey beni çok güzel sevdin -ki bir gün olsun şüphem olmadı benim seni sevdiğimden bile çok sevdiğine beni- ve sevmeye devam edeceksin, biliyorum ki sen benden vazgeçmezsin. Seni asla unutmayacağım diyemem zaten sen, unutulacak gibi biri değilsin. İyi ki varsın Datlı'm. İyi ki uğraştın uğraştın, vazgeçmedin ve girdin hayatıma. Yaşadığımız ve yaşattığın her şey için çok teşekkür ederim. Sen beni hiç incitmedin, toprak da seni incitmesin" diye devam etti.



"Gökyüzünden beni izleyeceğini biliyorum" diyen eski Survivor yarışmacısı, "Kalbim senin evin ve söz veriyorum ben evine çok iyi bakmaya çalışacağım. Bir gün kavuşacağız. O güne kadar bekle beni. Rüyalarıma gelmeyi de unutma. Minnoşun seni çok ve hep seviyor" dedi.



Yiğit Can Datlı'yı toprağa veren Aşkım Burçe Tunay'a çok sayıda başsağlığı mesajları geldi.



"SENİ TANIMAK BENİM CENNETİMDİ" Tunay, sevgilisine Instagram sayfasında yaptığı paylaşımlarla veda etmişti. Eski yarışmacı, "Daha çok planımız vardı. Yapacak bir sürü şeyimiz vardı. Çok gülecektik, çok kavga edecektik. Şimdi sesine bile hasret mi bırakacaksın beni Datlım? 'Başka bir yer varsa orada tekrar görüşürüz belki. Yoksa da, seni tanımak benim cennetimdi zaten" demişti.

"YÜZÜNÜ GÖRMEYE CESARET EDEMEDİM ÖNCE"



Sevgilisinin yüzüne son kez baktığını söyleyen Aşkım Burçe, "Allah der ki, kimi benden çok seversen onu senden alırım. Ve ekler 'onsuz yaşayamam' deme, seni onsuz da yaşatırım. Yarım kalmadık biz. Söz veriyorum mahşere kaldık. Yüzünü görmeye cesaret edemedim önce. Aslında kendimi kandırma şeklimdi bu, 'yüzünü görürsem yaşamadığına inanmak' zorunda kalacaktım artık. Ama son kez bakmalıydım sana, son kez seni çok sevdiğimi söylemeliydim. Bir yerlerden beni izlediğini biliyorum. Kalbim senin evin söz veriyorum, o eve çok iyi bakmaya çalışacağım" mesajını paylaşmıştı.