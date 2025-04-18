Survivor İsmail Balaban Türkiye'ye gidiyor: Eşi İlayda gözyaşlarına boğuldu

Survivor'da birleşme partisi sonrası dokunulmazlık mücadelesi sürüyor. Kıyasıya mücadele eden All Star ve gönüllüler takımları büyük Türkiye ödülü için canla başla yarıştı. Oynanan oyunlar sonrası Survivor'da Türkiye biletini kazanan isimler sırasıyla; Batuhan Gökgöz, Almeda Baylan, Yusuf Yıldız, Adem Kılıççı oldu. Survivor'ın 17 Nisan akşamı yayınlanan yeni bölümünde; Acun Ilıcalı, Türkiye'ye gidecek beşinci ismin anketle belirleneceğini açıkladı. Canlı yayında anketi kazanan isim İsmail Balaban oldu.

"BUNA GERÇEKTEN İHTİYACIMIZ VARDI" Balaban'ın eşi İlayda Şeker, anket için takipçilerinden destek istedi. Eşinin İstanbul'a geleceğini öğrenen eski Survivor yarışmacısı İlayda Şeker gözyaşlarına boğuldu. Duygusal anlar yaşayan Şeker, paylaştığı videoda; ''Allah hepinizden razı olsun. Bütün herkesten razı olsun. Buna gerçekten ihtiyacımız vardı. Destekleyen, herkesten, ankete katılan herkesten, hepinizden Allah razı olsun binlerce kez. İyi ki varsınız, hakkınızı helal edin'' dedi.

"HİÇBİR AN BU KADAR ÖZEL OLMAMIŞTI" Ardından bir paylaşım daha yapan İlayda Şeker, İstanbul'a gitmek üzere uçağa bindiği anları takipçileriyle paylaştı. Eski Survivor yarışmacısı, "Hayatımda hiçbir an bu kadar özel olmamıştı. Önce şükürler olsun rabbime, sonra İsmail için oy veren herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.