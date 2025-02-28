Survivor Nagihan'dan "kıskanıyorsunuz" çıkışı: Canlı yayında birbirlerine girdiler
Survivor eski yarışmacıları Nagihan Karadere, sosyal medyadan yaptığı göndermelerle adından söz ettirmişti. Nagihan Karadere, bugün Survivor Panorama’ya konuk oldu. Nagihan'ın çıkışları canlı yayına damga vurdu. İşte yaşananlar...
Survivor Panorama'nın yorumcularından Hakan Hatipoğlu geçtiğimiz günlerde; yeni sezonun dikkat çeken isimlerinden Almeda için "Kraliçe" demişti. Murat Özarı ise Survivor kraliçesinin Nagihan olduğunu ifade etmiş. Hatipoğlu ile Damla Can, buna karşı çıkmış ve Nagihan'ın lakabını kendi taktığını iddia etmişlerdi. Nagihan Karadere ise bu sözlere sosyal medya hesabından tepki göstermişti.
Tüm bu yaşananların ardından Nagihan Karadere, 28 Şubat Cuma günü Survivor Panorama’nın canlı yayınına konuk oldu.
CANLI YAYINDA ORTALIK KARIŞTI
Almeda'yı desteklediğini dile getiren Nagihan, "Almeda'yı da destekliyorum. Siz fazla iddialı konuştuğunuz için, benim tüm emeklerimi yok sayıyorsunuz. Benim ödediğim bedel kendimce çok fazla. Bu tacı ben kolay bir şekilde kazanmadım. O kadar zoruma gitti ki... Ben sakatlandığımda deli gibi mücadeleler verdim" ifadelerini kullandı.
"BEN PERFORMANS KADINIYIM"
Damla'nın garanti sayı olduğunu vurgulayan Nagihan, "Ben performans kadınıyım, ben hepsine saygı duyuyorum. Kıyaslanmanda sıkıntı yok. Damla zaten benim garanti sayım. İstatistiğe hiç takılmıyorum. Benim verdiğim emeğin bıyık altı gülüşünüz, Damla yine kıskançlığı çok bariz şekilde belli ediyor. Halk beni parkurların kraliçesi olarak kabul etmiş. Siz yaverliği çok seviyorsunuz. Düne kadar benimle yediğin içtiğin ayrı gitmezdi. Geçen sene bana karşı bilendin de geldin. İlk hedefiniz Turabi'ydi, ikinci hedefiniz de bendim. Bulunduğun kabın şeklini alıyorsun. Benim yanımda olmuş olsaydın benim şeklimi alacaktın. Ben tek başıma mücadelemi gösterdim. Hepinizin ciğerini biliyorum. Benim orada kalmama hepiniz itiraf ediyorsunuz. Diskalifiye olabilmem için Acun beye gitmediniz mi?" ifadelerini kullandı.
"FESATLIĞINA TEDAVİ GEREKİYOR"
Hakan Hatipoğlu, Nagihan'a "Yanlış konuşuyorsun" derken; Damla Can da "Ben senin iyi olduğunu hep söyledim. Ben en iyisiyim, ben buranın mükemmeliyim. Benim böyle iddiam hiçbir zaman olmadı. Ben seni kıskanmıyorum, senin yerinde de olmak istemiyorum" diye tepki gösterdi.
Teklif gelirse Survivor 2026'ya gidebileceğini söyleyen Nagihan Karadere de Damla Can'a "Senin reytinginle benimki bir değil... Kıskanıyorsunuz işte... Fesatlığına tedavi gerekiyor" şeklinde yanıt verdi.
Canlı yayının sonunda da Murat Özarı, Nagihan Karadere ve Damla Can'ı barıştırdı.
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