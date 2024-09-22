Survivor Nisa Bölükbaşı'nın eşi Yiğit İnandı kimdir?

Survivor yarışmasıyla tanınan Yiğit İnandı, İzmir'de doğdu ve aslen Rizeli'dir. 10 yaşında ailesinin yanına ABD'ye gitti, New York ve Florida'da yaşadı. Yiğit, YouTube ve Instagram videoları ile dikkat çekti. İnandı, aynı yarışmayla tanınan Nisa Bölükbaşı ile 22 Eylül 2024 tarihinde evlendi İlk kez 2020 yılında Survivor'a katılan ve gönüllüler takımında yarışan Nisa Bölükbaşı, ikinci kez katıldığı Survivor All Star 2022'de şampiyon olmuştu.