Survivor Nisa Bölükbaşı'nın eşi Yiğit İnandı kimdir?

Survivor All Star 2022'nin şampiyonu Nisa Bölükbaşı bir süredir beraber olduğu sevgilisi Yiğit İnandı ile evlendi.Nisa Bölükbaşı, nişanlısının nikâh öncesi verdiği pozu Instagram hesabından "Biz bir nikâh yapıp geliyoruz" notuyla yayınladı. Peki, Survivor Nisa Bölükbaşı'nın eşi Yiğit İnandı kimdir?

Survivor Nisa Bölükbaşı'nın eşi Yiğit İnandı kimdir?

yarışmasıyla tanınan Yiğit İnandı, İzmir'de doğdu ve aslen Rizeli'dir. 10 yaşında ailesinin yanına ABD'ye gitti, New York ve Florida'da yaşadı. Yiğit, YouTube ve Instagram videoları ile dikkat çekti. İnandı, aynı yarışmayla tanınan Nisa Bölükbaşı ile 22 Eylül 2024 tarihinde evlendi İlk kez 2020 yılında Survivor'a katılan ve gönüllüler takımında yarışan Nisa Bölükbaşı, ikinci kez katıldığı Survivor All Star 2022'de şampiyon olmuştu.

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