Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı nişanlandı

İlk kez 2020 yılında Survivor'a katılan ve gönüllüler takımında yarışan Nisa Bölükbaşı, Survivor All Star 2022'de şampiyon olmuştu. Şampiyonluğu günlerce tartışılan Bölükbaşı, özel hayatıyla da adından söz ettirdi.

Bir süredir Yiğit İnandı ile aşk yaşan eski Survivor şampiyonu, evlilik yolunda ilk adımı attı. Nişandan kareleri yayınlayan Nisa Bölükbaşı'nın paylaşımı büyük ilgi gördü.

