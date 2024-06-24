Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı nişanlandı

Survivor All Star 2022'nin şampiyonu Nisa Bölükbaşı, bir süredir beraber olduğu sevgilisi Yiğit İnandı ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Bölükbaşı, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı nişanlandı

İlk kez 2020 yılında 'a katılan ve gönüllüler takımında yarışan Nisa Bölükbaşı, Survivor All Star 2022'de şampiyon olmuştu. Şampiyonluğu günlerce tartışılan Bölükbaşı, özel hayatıyla da adından söz ettirdi.

Bir süredir Yiğit İnandı ile aşk yaşan eski Survivor şampiyonu, evlilik yolunda ilk adımı attı. Nişandan kareleri yayınlayan Nisa Bölükbaşı'nın paylaşımı büyük ilgi gördü.

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı nişanlandı - 1

Nişan töreninde beyaz bir elbise giymeyi tercih eden Nisa Bölükbaşı'nın sadeliği dikkatlerden kaçmadı.

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı nişanlandı - 2

Öte yandan Nisa Bölükbaşı, birlikte mücadele ettikleri 2020 sonrası Barış Murat Yağcı ile aşk yaşamıştı. Mutlulukları kısa süren ikiliden Bölükbaşı, ardından Ogeday Girişken ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...