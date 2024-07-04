Survivor yıldızı Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Doğukan Güngör açıklaması

Kızılcık Şerbeti dizisinde "Fatih" karakterini canlandıran Doğukan Güngör ile Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, Çeşme'de birlikte görüntülenmişti.

İkilinin fotoğrafının gündem olmasının ardından Aleyna Kalaycıoğlu açıklama yaptı. 2. Sayfa'ya konuşan Kalaycıoğlu, "Arkadaşımın arkadaşı kendisi. Beach'te birlikteydik. Telefondan bir şey gösteriyordu. Güneş de vardı. O da kolunu attığı için öyle bir görüntü ortaya çıkmış. Ama zaten bu saatten sonra arkadaşım da değil kendisi. Hoş olmayan şeyler yani. Aramda bir şey olması onunla imkansız" dedi.

