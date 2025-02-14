Survivor'a Sema ile Pınar kavgası damga vurdu! İşin içine aileler de dahil oldu

Survivor All Star 2025'in dün akşam yayınlanan bölümünde Pınar Saka ve Sema Aydemir arasındaki tartışma gündem oldu. Dokunulmazlık oyununda seçme sırasında Pınar ve Sema arasında gerginlik çıkmış ve gözyaşlarına hakim olamayan Pınar ile Sema'yı takım arkadaşları sakinleştirmeye çalışmıştı. İkili bu tartışma sonunda yarışmayı bırakacak kadar ileri gitmişti.

Tartışma sonrası iki tarafın da ailesinden paylaşım geldi.

Sema'nın kardeşi Seda Ocak Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Korktuğum şey Sema'nın kendisini elenmek için bilinçli şekilde yazdırmaya çalışması" ifadelerini kullandı.

