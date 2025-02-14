Survivor'a Sema ile Pınar kavgası damga vurdu! İşin içine aileler de dahil oldu
Survivor 2025'te mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz yıl da tartışan Sema ve Pınar yine karşı karşıya geldi. Dün ekrana gelen tartışma sonrası Sema'nın kardeşi Seda Ocak sosyal medya hesabında açıklama yaptı.
Survivor All Star 2025'in dün akşam yayınlanan bölümünde Pınar Saka ve Sema Aydemir arasındaki tartışma gündem oldu. Dokunulmazlık oyununda seçme sırasında Pınar ve Sema arasında gerginlik çıkmış ve gözyaşlarına hakim olamayan Pınar ile Sema'yı takım arkadaşları sakinleştirmeye çalışmıştı. İkili bu tartışma sonunda yarışmayı bırakacak kadar ileri gitmişti.
Tartışma sonrası iki tarafın da ailesinden paylaşım geldi.
Sema'nın kardeşi Seda Ocak Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Korktuğum şey Sema'nın kendisini elenmek için bilinçli şekilde yazdırmaya çalışması" ifadelerini kullandı.
Son bölümde yaşanan olaylara ilişkin konuşan Seda Ocak şu açıklamayı yaptı:
"Dün akşamki olaylara gelecek olursak; gerçekten çok üzgünüm. Haklı ya da haksız görürsünüz buna takılmıyorum. Ama Sema'nın üzgünlüğü, kırgınlığı, yorgunluğu beni çok korkutuyor. Orası zaten çok zor bir yer. 'Kimseye takılma' demiştim. Tahammül edemedi ama Allah'tan kötü şeyler de yaşanmadı."
YILLAR ÖNCE YAŞANANLARI ANLATTI
Ocak sözlerine "Olayın benimle ilgili kısmına gelecek olursak; hala konseyde oğlu beni tehdit ediyor, ben ona altın takmıştım. Yıllar önce ben 17 yaşında İstanbul'a geldiğimde kayınvalidemden arkadaşlarım adresimi istiyorlar. Ben özellikle Pınar'a ayrı teşekkür ettim, çok kıymetliydi benim için. Arkadaşlarımla birlikte gelmişti ve samimiyetimiz hiçbir zaman olmamıştı. 'Maşallah' yazısı almışlardı. Onu geri verebilirim, lanet olsun. Böyle saçma bir şey görmedim" diye devam etti.
"HAKKIMI ASLA HELAL ETMİYORUM"
Seda Ocak açıklamasını şöyle tamamladı:
"Oğlumun tehdit olayına da gelecek olursak; hakkımı asla helal etmeyeceğim bir tanesi oğlumun profil fotoğrafını koymuşlar, hemen de silmişler. Bu kadar cahiller. Çocuk diyor ki 'Hikaye geçmişine de baktım, ben 21 yaşındayım bunun suç olduğunu biliyorum'. Her şey bitti, benim oğluma iftira atmak kaldı. Bunu kim yaptıysa hakkımı asla helal etmiyorum."
PINAR'IN EŞİNDEN PAYLAŞIM
Pınar'ın eşi Erhan Seçkin'in sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım dikkat çekti. Erhan Seçkin, eşi Pınar Saka'nın olduğu kareyi ''Bizim camianın gelini. Notaların hanımı'' notuyla kahkaha emojisiyle yayınladı.
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