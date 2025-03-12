Survivor'da Çılgın Sedat bayıldı! Eşi yapılan yorumlara isyan etti
Survivor 2025'te kıyasıya mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmanın yayınlanan yeni bölüm fragmanında Çılgın Sedat'ın bayıldığı anlar şarkıcının hayranlarını korkuttu.
Survivor'da mücadele hız kesmeden devam ediyor. Kadın yarışmacılardan birisi adaya veda edeceği Survivor All Star'da bu akşam haftanın üçüncü dokunulmazlığı oynanacak.
Yeni bölüm fragmanında Çılgın Sedat'ın bayılmasıyla korku dolu anlar yaşandı. Oyun sonrası havuza düşen Çılgın Sedat baygınlık geçirdi.
51 yaşındak şarkıcıya yapım ekibinin ve doktorun hemen müdahele ettiği görüldü.
EŞİ İSYAN ETTİ
Sosyal medyada Çılgın Sedat'ın rol yaptığına dair yorumlar yapılması üzerine şarkıcının eşi Özlem Kapurtu tepki gösterdi:
"Vicdan ve merhametini yitirmiş insanlara olsun bu sözüm. Sizin nasıl kalbiniz var? Ailesinin izlediğini bilen bir baba var. Baba hiçbir için ailesine bu anı yaşatmaz. Ne yaşayacağımı bilir. Bizi geçtim hadi ama evlatlarına asla. Yeter yahu adam prim, yarış derdindeymiş ne. Halk oylaması mı var? İşte tam tersi. Neyse o ortada. Bazı şeylerden kaçsa orada istatistik kasar."
Çılgın Sedat'ın sağlık durumuna dair detaylar yeni bölümde ortaya çıkacak.
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