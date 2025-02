Survivor'da Pınar ve Sema kavgası yeniden alevlendi: Üçüncü eleme adayı şoke etti

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor , yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Bu yıl All Star-Gönüllüler formatıyla ekrana gelen Survivor'da 12 Şubat akşamı haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı.

Ada konseyinde ise Sema ve Pınar olayı bir kez daha gündeme geldi. Sema "Buraya gelirken oyun oynayacağını bile bile geldi. Ben onu oyunda seçebilirim, oyunda tekme-tokat ona girecek miydim, onu mu ima ediyor. İki itişecektik olacaktı bitecekti. 'Ben oynamak istemiyorum' deseydi tamamdı. Beni psikopat gibi göstermeye, şiddet bağımlısı ilan etmeye çalışıyor. Artık çok sıkıldım. Herkesin kalbini kendi kalbi gibi zannediyor. Arkadaşlarına bile iğneleyici laf sokarak konuşuyor. Onun zekası kötülükten başka bir işe yaramıyor. Ondan sonra da beni niye dövdüler" derken; Pınar da "Dayak yedi diyor. Geçen sezon ben onu tuttum sabitledim ve kolumun haricinde bir şey yoktu. On dakika boyunca en az bana saldırmaya çalıştın. Artık bence hatanı kabullen. Bak özür dile demiyorum, hatanı kabullen" ifadelerini kullandı.

"DÜELLODA NE İSTİYORSAM ONU YAPACAĞIM"

Konsey ve oylama öncesi arkadaşlarına kendi adının yazılmasını istediğini söyleyen Sema'nın ısrarı Asena'nın gerilmesine sebep oldu. Ancak Sema'nın isteğiyle onun adını yazan All Star üyeleri çoğunlukta olunca; haftanın üçüncü eleme adayı Sevgi ve Serenay'ın ardından Sema oldu.

Kısa bir konuşma yapan Sema "Bugün arkadaşlarım çok güzel bir mücadele verdi. Yağmur'un omzu benden iyi durumdaydı ama ben doktorumuz rapor verdiğinden dolayı kendimi daha iyi koruyabildim. Ve Yağmur her geçen gün daha kötü bir duruma geldi. Asena bugün her şeyiyle sahadaydı. Meryem de öyleydi ve gerçekten çok kötü durumdalardı. İkinci dokunulmazlıktaki o sarılma/tutulmayı da ben oynayamadım. Ve arkadaşlarıma şunu söyledim; 'Ben söylemesem bile onlardan birisini yazmanız adaletsizlik'. Gerçekten bu bir adaletsizlik. Bundan hiç korkulacak bir şey yok. Giden gider, kalan kalır. Ve ben bugün benim çıkmam gerektiğini, hakkaniyetimin bu olduğunu düşündüm. Arkadaşlarım şu an bu kadar oyundan sonra çıkacak durumda değiller. O yüzden beni dinleyip yazanlara teşekkür ederim. Diğerlerine de zaten gerekeni söylemiştim ne olacağını. Düelloya gireceğim. Ne istiyorsam onu yapacağım" dedi.