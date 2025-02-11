Survivor'da yarışan Çılgın Sedat'ın oğlu 19 oldu: Eşinden duygusal paylaşım

2017 yılında katıldığı Survivor yarışmasında 63.gün sonunda elenen Çılgın Sedat, Survivor All Star- Gönüllüler'in kadrosuna yedeklerden dahil oldu. Şimdilerde Survivor 2025'te All Star takımında yarışan Çılgın Sedat'ın oğlu Siraç, 19 yaşına girdi. Çılgın lakaplı Sedat Kapurtu ile 2005 yılından bu yana mutlu birlikteliği süren Özlem Kapurtu da oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

"YAŞITLARINA BAKINCA YÜREĞİM DAĞLANSA DA..." Özlem Kapurtu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ömrüm annem... Gençliğim ,nefesim, yürek yangınım bugün 19 yaşına girdin seni çok ama çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.