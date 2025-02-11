Survivor'da yarışan Çılgın Sedat'ın oğlu 19 oldu: Eşinden duygusal paylaşım
Survivor 2025'e yedeklerden dahil olan ve Adem Kılıççı ile yaşadığı kavgayla gündeme gelen Çılgın Sedat'ın oğlu Siraç, 19 yaşına girdi. Çılgın Sedat'ın eşi Özlem Kapurtu, oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
2017 yılında katıldığı Survivor yarışmasında 63.gün sonunda elenen Çılgın Sedat, Survivor All Star- Gönüllüler'in kadrosuna yedeklerden dahil oldu.
Şimdilerde Survivor 2025'te All Star takımında yarışan Çılgın Sedat'ın oğlu Siraç, 19 yaşına girdi.
Çılgın lakaplı Sedat Kapurtu ile 2005 yılından bu yana mutlu birlikteliği süren Özlem Kapurtu da oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
"YAŞITLARINA BAKINCA YÜREĞİM DAĞLANSA DA..."
Özlem Kapurtu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ömrüm annem... Gençliğim ,nefesim, yürek yangınım bugün 19 yaşına girdin seni çok ama çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.
Çılgın Sedat'ın eşi, sözlerine "Akranlarına bakınca yüreğim dağlansa da olsun. Çok şükür bizimle diyorum. Allah'ım sana güzel sağlıklı yıllar nasip etsin iyi doğdun sol yanım" diye devam etti.
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