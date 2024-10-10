Survivor'ın eski yarışmacısı Berkan Karabulut evleniyor

Survivor 2020'nin dikkat çeken isimlerinden biri olan Berkan Karabulut, uzun yıllardır aşk yaşadığı sevgilisi Lale Onuk'a evlenme teklifi etti. Paris'te evlilik teklif eden Berkan Karabulut, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM" Berkan Karabulut, paylaşımına; "Seninle bir ömür geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki varsın iyi ki biz olduk" ifadelerini not düştü.



Lale Onuk da mutluluğunu "Hala inanamıyorum" sözleriyle paylaştı.

BERKAN KARABULUT KİMDİR? A Milli Kadın Voleybol takımı oyuncusu Zehra Güneş'in kuzeni olan Berkan Karabulut, 1994 yılında dünyaya geldi. Birçok spor dalıyla ilgilenen Berkan Karabulut, fitness eğitmenliği yapıyor. 2020 yılında Survivor'a yedeklerden katılan Berkan Karabulut, enerjisiyle sezona damga vurdu.