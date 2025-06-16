Survivor'ın eski yarışmacısı Berkan Karabulut nişanlandı

Survivor 2020'nin dikkat çeken isimlerinden biri olan Berkan Karabulut, uzun yıllardır aşk yaşadığı sevgilisi Lale Onuk'a geçtiğimiz yıl Paris'te evlenme teklifi etti.

Bu anları takipçileriyle paylaşan Karabulut, "Seninle bir ömür geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki varsın iyi ki biz olduk" ifadelerini kullandı.