Survivor'ın eski yarışmacısı Berkan Karabulut nişanlandı
Survivor yarışmasıyla tanınan Berkan Karabulut, uzun süredir birlikte olduğu sosyal medya fenomeni sevgilisi Lale Onuk ile evlilik yolunda ilk adımı attı.
Survivor 2020'nin dikkat çeken isimlerinden biri olan Berkan Karabulut, uzun yıllardır aşk yaşadığı sevgilisi Lale Onuk'a geçtiğimiz yıl Paris'te evlenme teklifi etti.
Bu anları takipçileriyle paylaşan Karabulut, "Seninle bir ömür geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki varsın iyi ki biz olduk" ifadelerini kullandı.
EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIM
Hayatlarını birleştirmek için gün sayan ünlü çiftten müjdeli haber geldi. Berkan Karabulut ile Lale Onuk, dün akşam aileleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle nişanlandı.
YAKIN ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI
Berkan Karabulut’u mutlu gününde yakın arkadaşları Avatar Atakan ve Aytaç Şaşmaz da yalnız bırakmadı.
Nişan törenine Avatar Atakan'ın kahveye müdahale ettiği anlar damga vurdu. Atakan, kahveyi karıştırırken Lale Onuk’a “Biraz daha tuz koy” diyerek espri yaptı.
Berkan Karabulut ile Lale Onuk'un mutlu gününden kareler sosyal medyadan paylaşıldı.
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