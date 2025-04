Sydney Sweeney ile nişanlısı Jonathan Davino ayrıldı

ÜNLÜ OYUNCUNUN YENİ ROLÜ

Sydney Sweeney, Reddit'te yayınlanan ve büyük ilgi gören bir kısa hikayenin sinema uyarlamasında başrol oynayacak. 2021 yılında lise İngilizce öğretmeni Joe Cote tarafından kaleme alınan "I Pretended to Be a Missing Girl" adlı hikaye, Oscar ödüllü senarist Eric Roth tarafından beyazperdeye taşınacak.I Pretended to Be a Missing Girl, 10 yıl önce kaybolmuş bir kızı taklit eden bir gezginin, kızın ailesini soymaya çalışırken yaşadığı pişmanlık ve gerçeği keşfetmesini konu alıyor.Filmde başrol oynayan Sydney Sweeney, taklitçi gezgini canlandıracak.