Sydney Sweeney ile nişanlısı Jonathan Davino ayrıldı
Euphoria dizisiyle tanınan Sydney Sweeney, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Nişanlısıyla ayrıldığı iddia edilen ünlü oyuncunun ilişkisini noktaladığı ortaya çıktı.
Son dönemin popüler isimlerinden Sydney Sweeney'nin nişanlısı Jonathan Davino ile yollarını ayırdığı iddia edilmişti.
Madame Web, Hizmetçi, Arınma, Senden Başka ve Euphoria gibi yapımlarla tanınan 27 yaşındaki oyuncunun, yüzüğü olmadan görüntülenmesi ve sosyal medya hesabında nişanlısıyla birlikte olduğu fotoğrafları kaldırması ayrılık iddialarına neden olmuştu.
7 YILLIK AŞKTA MUTSUZ SON
Birlikteliklerini 2022 yılında nişanla taçlandıran ve Mayıs ayında evlenmeyi planlayan Sydney Sweeney ile Jonathan Davino, düğünü de iptal etmişti.
Tüm bu yaşananların ardından ünlü çiftin ilişkilerini kesin olarak noktaladığı ortaya çıktı.
"SWEENEY TAM OLARAK OLMAK İSTEDİĞİ YERDE"
People dergisine konuşan bir kaynak, Sydney Sweeney’nin ayrılık sonrası işlerine odaklandığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:
“O tam olarak olmak istediği yerde. Çoğu insan bu yılki çalışma programından bunalmış hissedebilir ama Syd öyle değil. Şu anda tamamen çalışmakla ilgili ve tüm projeleri için çok heyecanlı."
Kaynak, ünlü oyuncunun ilişkisi ve yaklaşan düğünü konusunda bunalmış hissettiğini ve hayalini kurduğu kariyerine odaklanacağını belirtti.
27 yaşındaki Sydney Sweeney’nin evliliğe hazır hissetmediği ve sevgilisinden ayrılmakta zorlandığı iddia edildi.
ÜNLÜ OYUNCUNUN YENİ ROLÜ
Sydney Sweeney, Reddit'te yayınlanan ve büyük ilgi gören bir kısa hikayenin sinema uyarlamasında başrol oynayacak. 2021 yılında lise İngilizce öğretmeni Joe Cote tarafından kaleme alınan "I Pretended to Be a Missing Girl" adlı hikaye, Oscar ödüllü senarist Eric Roth tarafından beyazperdeye taşınacak.
I Pretended to Be a Missing Girl, 10 yıl önce kaybolmuş bir kızı taklit eden bir gezginin, kızın ailesini soymaya çalışırken yaşadığı pişmanlık ve gerçeği keşfetmesini konu alıyor.
Filmde başrol oynayan Sydney Sweeney, taklitçi gezgini canlandıracak.
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