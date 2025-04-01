Sydney Sweeney ile nişanlısı Jonathan Davino ayrıldı

Son dönemin popüler isimlerinden Sydney Sweeney'nin nişanlısı Jonathan Davino ile yollarını ayırdığı iddia edilmişti.

Madame Web, Hizmetçi, Arınma, Senden Başka ve Euphoria gibi yapımlarla tanınan 27 yaşındaki oyuncunun, yüzüğü olmadan görüntülenmesi ve sosyal medya hesabında nişanlısıyla birlikte olduğu fotoğrafları kaldırması ayrılık iddialarına neden olmuştu.

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Birlikteliklerini 2022 yılında nişanla taçlandıran ve Mayıs ayında evlenmeyi planlayan Sydney Sweeney ile Jonathan Davino, düğünü de iptal etmişti.



Tüm bu yaşananların ardından ünlü çiftin ilişkilerini kesin olarak noktaladığı ortaya çıktı.