Sylvester Stallone'den eşi Jennifer Flavin'e: Senin muhteşem olduğunu düşünüyoruz

"Rambo" ve "Rocky" filmleri ile hafızalara kazınan, oynadığı filmler seriye dönüşen Hollywood'un ikonik oyuncuları arasındaki Sylvester Stallone, eşi Jennifer Flavin'in 56'ncı yaşını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı.

Sylvester Stallone'den eşi Jennifer Flavin'e: Senin muhteşem olduğunu düşünüyoruz

Aksiyon yıldızı Sylvester Stallone'nun, 27 yıllık eşi Jennifer Flavin, 56 yaşına bastı. Usta oyuncu, eşinin doğum gününü nostaljik fotoğraflarla kutladı.

Stallone, eşiyle bir teknede çekilmiş fotoğraflarına "Jennifer, doğum günün kutlu olsun karıcığım! Ben ve çocuklar senin kesinlikle muhteşem olduğunuzu düşünüyoruz. Seni sonsuza kadar seviyoruz!" notunu düştü. 

Sylvester Stallone'den eşi Jennifer Flavin'e: Senin muhteşem olduğunu düşünüyoruz - 1

1997 yılında dünyaevine giren ünlü çiftin Sophia (27), Sistine (26) ve Scarlet (22) adında üç kızı bulunuyor.

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