Sylvester Stallone'den eşi Jennifer Flavin'e: Senin muhteşem olduğunu düşünüyoruz

Aksiyon yıldızı Sylvester Stallone'nun, 27 yıllık eşi Jennifer Flavin, 56 yaşına bastı. Usta oyuncu, eşinin doğum gününü nostaljik fotoğraflarla kutladı.

Stallone, eşiyle bir teknede çekilmiş fotoğraflarına "Jennifer, doğum günün kutlu olsun karıcığım! Ben ve çocuklar senin kesinlikle muhteşem olduğunuzu düşünüyoruz. Seni sonsuza kadar seviyoruz!" notunu düştü.