Taburcu olması beklenen Settar Tanrıöğen üçüncü kez ameliyata alındı

Son dönemde "Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı "Abdullah Ünal" karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen bazı şikayetlerle hastaneye kaldırılmış, beynindeki bir damarda kanama başladığı tespit edilince acil ameliyata alınmıştı.



İki kez ameliyat edilen oyuncunun tedavi sürecine bir süre daha devam edeceği ve ekranlardan bir süre daha uzak kalacağı öğrenilmişti.

YENİ GELİŞME

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 26 Ocak’ta beyin kanaması geçiren 61 yaşındaki usta oyuncunun bu hafta taburcu olması bekleniyordu. Ancak baş ağrıları artan Tanrıöğen’in yapılan kontrollerde yeniden ameliyat edilmesine karar verildi.