Taha Duymaz kimdir, kaç yaşında?

Taha Duymaz, 1 Eylül 2003'te, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde dünyaya geldi. 4. sınıfta eğitimine ara vermek zorunda kalan Taha Duymaz, ailesinin geçimine katkı sağlamak için bu kararı aldığını açıklamıştı.



Her fırsatta yemek yapmanın en büyük tutkusu olduğunu belirten Taha Duymaz, Youtube'da yayımladığı, evinin mutfağında çektiği yemek yapma videolarıyla binlerce insan tarafından tanındı.

DEĞİŞİMİYLE KONUŞULUYORDU



Duymaz’ın kısa süre önce burun ameliyatı olduğu bilinirken aynı zamanda dudağı, çenesi, kulakları ve yanaklarında da estetik dokunuşlar olduğu iddia ediliyordu.



Yüzündeki fiziksel değişimin ardından sosyal medya hesabından sıklıkla paylaşım yapan fenomen, takipçilerinden de çok sayıda beğeni ve yorum aldı.