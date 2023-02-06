Taha Duymaz kimdir, kaç yaşında?

Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Taha ile beraber ailesinden 4 kişinin daha enkaz altında olduğunu açıkladı. Açıklama ardından Taha Duymaz ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, Taha Duymaz kimdir, kaç yaşında?

Taha Duymaz kimdir, kaç yaşında?

Taha Duymaz, 1 Eylül 2003'te, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde dünyaya geldi. 4. sınıfta eğitimine ara vermek zorunda kalan Taha Duymaz, ailesinin geçimine katkı sağlamak için bu kararı aldığını açıklamıştı.

Her fırsatta yemek yapmanın en büyük tutkusu olduğunu belirten Taha Duymaz, Youtube'da yayımladığı, evinin mutfağında çektiği yemek yapma videolarıyla binlerce insan tarafından tanındı.

Taha Duymaz kimdir, kaç yaşında? - 1

DEĞİŞİMİYLE KONUŞULUYORDU

Duymaz’ın kısa süre önce burun ameliyatı olduğu bilinirken aynı zamanda dudağı, çenesi, kulakları ve yanaklarında da estetik dokunuşlar olduğu iddia ediliyordu.

Yüzündeki fiziksel değişimin ardından hesabından sıklıkla paylaşım yapan fenomen, takipçilerinden de çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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