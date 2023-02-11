Taha Duymaz son durum: Taha Duymaz bulundu mu, enkazdan çıkarıldı mı?

Sosyal medya paylaşımlarıyla adını geniş kitlelere duyuran Taha Duymaz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde Hatay'ın da etkilenmesi sonucunda enkaz altına kalmıştı. Taha Duymaz için ablası, CZN Burak ve Dilan Polat'ın da yardım çağrıları sürüyor. İşte Taha Duymaz'ın son durumu hakkında bilgiler.



CZN BURAK SON DURUMU AÇIKLADI



CZN Burak yaptığı son durum açıklamasında Taha Duymaz'ın durumuyla ilgili şunları söyledi;



"Taha 9 katlı bir banada bulunuyor ve zemin katta. Çok yoğun bir çalışma var, vinç, kepçe, hiç kolay olmuyor. Düşünün ki 8 katın altından çıkaracaksınız ve çok zorlu bir direniş bekliyor. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, burada olmak gerçekten kolay değil.



Burası benim memleketim ben buranın eski halini de biliyorum. İnsanların sevdiklkeri gözlerinin önünde yok oluyor. Lütfen bunları düşünerek mesaj yazın. Ben bir kurum ya da kuruluş değilim. Kendi imkanlarımla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Lütfen anlayış gösterin biraz."

DİLAN POLAT SEVENLERİNİ BİLGİLENDİRDİ



Öte yandan, Duymaz'ın aynı zamanda arkadaşı olan Dilan Polat, bölgeye AFAD'ın gittiğini duyurduktan sonra gelişmeleri paylaşmıştı. Taha Duymaz'ın depreme yakalandığı evin önünde yayın yapan Dilan Polat, "Evi bulduk geldik, Taha'nın abisi 3 gündür burada. Yardım destek istiyoruz, abisi ses duydu. Taha'nın olduğu ev en alt kattaydı" açıklamasında bulundu. Bölgeden gelen haberleri anlık olarak paylaşan Polat, son olarak binadan bir cenaze çıkarıldığını, "Zeynep abla ile konuştum, ekip olarak çalışıyorlar. Orada şu an bir cenaze var ama kim olduğunu bilmiyorum. Ailesi bakacak, Taha'nın kardeşi orada" sözleriyle duyurdu.

TAHA DUYMAZ KİMDİR?



Taha Duymaz, 1 Eylül 2003'te, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde dünyaya geldi. 4. sınıfta eğitimine ara vermek zorunda kalan Taha Duymaz, ailesinin geçimine katkı sağlamak için bu kararı aldığını açıklamıştı.



Her fırsatta yemek yapmanın en büyük tutkusu olduğunu belirten Taha Duymaz, Youtube'da yayımladığı, evinin mutfağında çektiği yemek yapma videolarıyla binlerce insan tarafından tanındı.

DEĞİŞİMİYLE KONUŞULUYORDU



Duymaz’ın kısa süre önce burun ameliyatı olduğu bilinirken aynı zamanda dudağı, çenesi, kulakları ve yanaklarında da estetik dokunuşlar olduğu iddia ediliyordu. Yüzündeki fiziksel değişimin ardından sosyal medya hesabından sıklıkla paylaşım yapan fenomen, takipçilerinden de çok sayıda beğeni ve yorum aldı.