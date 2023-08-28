Taklit çetesi çökertildi: Ünlülerin sesiyle ünlüleri dolandırdılar

ÜNLÜLERİ DE DOLANDIRMIŞLAR



Çetenin Doğukan Manço ve Erhan Güleryüz'ün sesini kullanarak ünlüleri de dolandırdığı ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre, çete üyeleri Demet Akalın ve Beyazıt Öztürk gibi isimleri arayarak para istedi.

Kurtalan Ekspres'in üyesi Ahmet Güvenç'in de "Abi ben Doğukan, evden ayrıldım, acil paraya ihtiyacım var" diyerek dolandırıldığı anlaşıldı. Güvenç, Doğukan Manço sandığı dolandırıcıya bin lira gönderdi.