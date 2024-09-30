Tamer Karadağlı'dan Kris Kristofferson paylaşımı
Dünyaca ünlü müzisyen ve oyuncu Kris Kristofferson, hayata veda etti. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, usta ismin vefatının ardından üzüntüsünü sosyal medya hesabından dile getirdi.
Johnny Cash ve Martin Scorsese gibi isimlerle çalışan, country müziğin efsane ismi Kris Kristofferson, 88 yaşında hayatını kaybetti.
Ünlü şarkıcının ölümünü ailesi duyurdu. Yapılan açıklamada, Kris Kristofferson'ın cumartesi günü Hawai'deki evinde huzur içinde hayata veda ettiği belirtildi.
"ÇOK ÜZÜLDÜM"
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Kris Kristofferson'ın vefatının ardından üzüntüsünü sosyal medya hesabından dile getirdi.
17 yaşındayken Kris Kristofferson ile tanıştığını ifade eden Karadağlı; "Bu dünyadan göçmüş, çok üzüldüm" dedi.
"ÇOCUKLUK KAHRAMANIM BU ADAMDI"
Ardından bir paylaşım daha yapan Tamer Karadağlı, "Ben, Kris Kristofferson ile tanıştıktan sonra oyuncu olmaya karar verdim. Çocukluk kahramanım bu adamdı" ifadelerini kullandı.
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