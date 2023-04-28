Taner Ölmez'den kızı Zeynep ile yeni kare

Kendisi gibi oyuncu Ece Çeşmioğlu ile 2021'de nikah masasına oturan Taner Ölmez, 2022 yılının mart ayında da ilk kez baba olmanın sevincini yaşamıştı.
Zeynep adında bir çocuğu olan ünlü oyuncu, kızıyla objektif karşısına geçti.
Kızıyla siyah-beyaz pozunu sosyal medya hesabından yayınlayan Taner Ölmez'in paylaşımı kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.
"ÇOK DUA ETTİM"
Öte yandan Taner Ölmez, doğum sonrası verdiği röportajda "3 kilo 400 gram ve uzun boylu olarak doğdu. Eşimin de kızımızın da sağlık durumu çok iyi. Tarif edilemez bir mutluluk yaşadım, ailemizde çok erkek vardı, dua ettim kız çocuğunu çağırdım" demişti.