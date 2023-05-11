Taner Ölmez'den kızıyla yeni poz: Annesine benzerliği dikkat çekti

"ÇOK DUA ETTİM"



Öte yandan Taner Ölmez, doğum sonrası verdiği röportajda "3 kilo 400 gram ve uzun boylu olarak doğdu. Eşimin de kızımızın da sağlık durumu çok iyi. Tarif edilemez bir mutluluk yaşadım, ailemizde çok erkek vardı, dua ettim kız çocuğunu çağırdım" demişti.

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