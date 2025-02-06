Taner Ölmez'den Medcezir açıklaması
Ünlü oyuncu Taner Ölmez, yıllar önce Star'da ekranlara gelen Medcezir dizisinin yeniden çekilmesi için harekete geçtiğini açıkladı.
2013 -2015 yıllarında Star'da ekranlara gelen Medcezir dizisi bir döneme damga vurmuştu. İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan oyuncu Taner Ölmez, dizi hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Dizide "Mert" karakterine hayat veren Taner Ölmez, Medcezir'in yeniden çekilmesi için rol arkadaşlarıyla konuştuğunu açıkladı.
Oyuncu, ''Geçen yıl Ece Yörenç ve Serenay Sarıkaya ile karşılaştım. 'Yıllar sonrası diye Medcezir'i yeniden yapalım' dedim. 'Ben varım, Çağatay Ulusoy ve Barış Falay ile de konuşuruz' dedim onlara. Ben böyle bir şeyin içinde olmayı çok isterim, olursa bir gün olur" ifadelerini kullandı.
Kendisi gibi oyuncu Ece Çeşmioğlu ile evlenen ve iki çocuk sahibi olan Taner Ölmez şu sıralar Deha dizisiyle gündemde.
MEDCEZİR HAKKINDA
Star'da ekranlara gelen Medcezir, Josh Schwartz tarafından yaratılan Amerikan yapımı The O.C. dizisinden uyarlanmıştır. Geniş bir oyuncu kadrosuna sahip olan Medcezir'de "Yaman Koper" Çağatay Ulusoy, "Mira Beylice" Serenay Sarıkaya, "Selim Serez" ise Barış Falay tarafından canlandırıldı.
Mine Tugay, Taner Ölmez, Hazar Ergüçlü, Şebnem Dönmez, Defne Kayalar ve Miray Daner gibi isimler kadroda yer aldı.
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