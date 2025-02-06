Taner Ölmez'den Medcezir açıklaması

2013 -2015 yıllarında Star'da ekranlara gelen Medcezir dizisi bir döneme damga vurmuştu. İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan oyuncu Taner Ölmez, dizi hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Dizide "Mert" karakterine hayat veren Taner Ölmez, Medcezir'in yeniden çekilmesi için rol arkadaşlarıyla konuştuğunu açıkladı.

Oyuncu, ''Geçen yıl Ece Yörenç ve Serenay Sarıkaya ile karşılaştım. 'Yıllar sonrası diye Medcezir'i yeniden yapalım' dedim. 'Ben varım, Çağatay Ulusoy ve Barış Falay ile de konuşuruz' dedim onlara. Ben böyle bir şeyin içinde olmayı çok isterim, olursa bir gün olur" ifadelerini kullandı.

Kendisi gibi oyuncu Ece Çeşmioğlu ile evlenen ve iki çocuk sahibi olan Taner Ölmez şu sıralar Deha dizisiyle gündemde.

