Taner Ölmez'in Medcezir açıklamasına Barış Falay'dan destek: Ne güzel olur
Ünlü oyuncu Taner Ölmez, katıldığı bir programda yıllar önce Star'da ekranlara gelen Medcezir dizisiyle alakalı "Yeniden çekelim" demişti. Dizide rol isimlerden biri olan Barış Falay da Ölmez'in fikrine yeşil ışık yaktı.
2013 -2015 yıllarında Star'da ekranlara gelen Medcezir dizisi bir döneme damga vurmuştu. Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı dizide Mert karakterine hayat veren Taner Ölmez, birkaç gün önce İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olmuş ve Medcezir'in yeniden çekilmesi için rol arkadaşlarıyla konuştuğunu açıklamıştı.
Ünlü oyuncu ''Geçen yıl Ece Yörenç ve Serenay Sarıkaya ile karşılaştım. 'Yıllar sonrası diye Medcezir'i yeniden yapalım' dedim. 'Ben varım, Çağatay Ulusoy ve Barış Falay ile de konuşuruz' dedim onlara. Ben böyle bir şeyin içinde olmayı çok isterim, olursa bir gün olur" demişti.
Taner Ölmez'in bu sözleri gündem olurken dizide Selim Serez karakterini canlandıran Barış Falay da eski rol arkadaşına destek verdi.
FALAY'DAN YEŞİL IŞIK
Gazete Magazin'in haberine göre; bir etkinlikte boy gösteren Barış Falay, Medcezir ile ilgili sorulara yanıt verdi.
Son olarak "Ömer" adlı dizide başrol oynayan ünlü isim, "Taner attı ateşi. Medcezir gibi projeler güzel projeler bunlar... Ben şanslı bir oyuncuyum. İyi projelerin içerisinde yer aldım genelde. Medcezir de onlardan biriydi. Sevgili Ece'nin (Yörenç) kalemi zaten muhteşem. Bence Türkiye'nin uyarlamaları en iyi yapan yazarı. Şahane de bir ekip oluşmuştu. Tadı zaman zaman hatırlanıyor bizler tarafından da" dedi.
Falay, muhabirlerin "Yeniden çekilir mi sizce?" sorusuna ise "Ne güzel olur... Olur tabi neden olmasın. Hikayesi güzellikleri barındıyor kendi içerisinde, bence olsun" cevabını verdi.
MEDCEZİR HAKKINDA
Star TV'de ekranlara gelen Medcezir, Josh Schwartz tarafından yaratılan Amerikan yapımı The O.C. dizisinden uyarlanmıştır. Geniş bir oyuncu kadrosuna sahip olan Medcezir'de "Yaman Koper"
Çağatay Ulusoy, "Mira Beylice" Serenay Sarıkaya, "Selim Serez" ise Barış Falay tarafından canlandırıldı.
Mine Tugay, Taner Ölmez, Hazar Ergüçlü, Şebnem Dönmez, Defne Kayalar ve Miray Daner gibi isimler kadroda yer aldı.
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