Tanıdıklarından borç mu istedi? Serdar Ortaç'tan açıklama

Ortaç'ın 500 bin TL ödemesi için bir WhatsApp grubu kurduğu öne sürüldü. Ünlü şarkıcının dostlarından ve tanıdıklarından 5’er bin TL istediği iddia edildi.

Son dönemde sosyal medya hesabındaki canlı yayınları sırasında yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Serdar Ortaç , hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

"BUNLARA İNANMAYIN"

Serdar Ortaç, söz konusu iddiaların ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ünlü isim, konuyla ilgili şöyle dedi:

"Geçen sene bir arkadaşımdan borç aldığım dönemde gerçekleşen WhatsApp konuşmalarını bulmuşlar, onları yayınlıyorlar. 300 kişilik bir grup kurup herkesten para istemişim. Bunlara inanamayın, eğer benim adıma sizden biri para isterse kesinlikle inanmayın."