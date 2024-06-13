Tanıdıklarından borç mu istedi? Serdar Ortaç'tan açıklama

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Serdar Ortaç'ın 500 bin TL ödemesi için bir WhatsApp grubu kurduğu ve tanıdıklarından  5'er bin TL istediği iddia edildi. Ünlü şarkıcıdan konuyla ilgili açıklama geldi.

Tanıdıklarından borç mu istedi? Serdar Ortaç'tan açıklama

Son dönemde hesabındaki canlı yayınları sırasında yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Serdar Ortaç, hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Ortaç'ın 500 bin TL ödemesi için bir WhatsApp grubu kurduğu öne sürüldü. Ünlü şarkıcının dostlarından ve tanıdıklarından 5’er bin TL istediği iddia edildi.

Tanıdıklarından borç mu istedi? Serdar Ortaç'tan açıklama - 1

"BUNLARA İNANMAYIN"

Serdar Ortaç, söz konusu iddiaların ardından hesabından açıklama yaptı. Ünlü isim, konuyla ilgili şöyle dedi:

"Geçen sene bir arkadaşımdan borç aldığım dönemde gerçekleşen WhatsApp konuşmalarını bulmuşlar, onları yayınlıyorlar. 300 kişilik bir grup kurup herkesten para istemişim. Bunlara inanamayın, eğer benim adıma sizden biri para isterse kesinlikle inanmayın."

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Öte yandan MS hastalığı yüzünden zor günler geçiren Serdar Ortaç, birkaç gün önce de alkol ve sigarayı bıraktığını duyurmuştu.

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