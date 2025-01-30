Tanyeli neden paylaşım yapmadığını açıkladı: Canımın derdine düştüm

Asıl adı Öznur Kral olan oryantal Tanyeli'nin pankreas kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı. Birçok kez operasyon geçiren ünlü ismin tedavisi sürüyor. Uzun süredir hastanede gözlem altında tutulan Tanyeli'yi birçok ünlü isim de yalnız bırakmamış ve ziyaret etmişti.

Sevdiklerini paylaşımlarıyla sık sık bilgilendiren Tanyeli, geçtiğimiz hafta ağır bir grip geçirdiğini açıklamıştı.

Bir süredir paylaşım yapmayan Tanyeli'den haber geldi. Hasta yatağından yeni bir video yayınlayan ünlü isim, neden paylaşım yapmadığını açıkladı.