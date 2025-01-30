Tanyeli neden paylaşım yapmadığını açıkladı: Canımın derdine düştüm
Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, bir süredir paylaşım yapmıyordu. Ünlü isim, son paylaşımında bunun nedenini açıkladı ve sevenlerinden dua istedi.
Asıl adı Öznur Kral olan oryantal Tanyeli'nin pankreas kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı. Birçok kez operasyon geçiren ünlü ismin tedavisi sürüyor. Uzun süredir hastanede gözlem altında tutulan Tanyeli'yi birçok ünlü isim de yalnız bırakmamış ve ziyaret etmişti.
Sevdiklerini paylaşımlarıyla sık sık bilgilendiren Tanyeli, geçtiğimiz hafta ağır bir grip geçirdiğini açıklamıştı.
Bir süredir paylaşım yapmayan Tanyeli'den haber geldi. Hasta yatağından yeni bir video yayınlayan ünlü isim, neden paylaşım yapmadığını açıkladı.
"KARANTİNADAYIM"
Tanyeli, paylaşımında "Biliyorum benden haber bekliyorsunuz ama inanın canımın derdine düşmüş durumundayım. Domuz gribiyim aynı zamanda, karantinadayım. Çok ağır ilaçlar alıyorum, çok özür diliyorum habersiz bıraktığım için. Yazıyorsunuz hepsini okuyamıyorum şu anda. Dua edin bana bolca" ifadelerini kullandı.
"2,5 AYDA 54 KİLO VERDİM"
Öte yandan Tanyeli, geçtiğimiz haftalarda 2,5 ayda 54 kilo verdiğini açıklamıştı. Ünlü isim, "2,5 ay hastanede dile kolay. Artık iştah sıfır, toplam 54 kilo vermişim. Yemek gözümde değil, iştah sıfır" ifadelerini kullanmıştı.
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