Tanyeli son durumunu paylaştı: Saçlar biraz gidecek

Asıl adı Öznur Kral olan ve bir süredir ailesiyle birlikte Avustralya’da yaşayan oryantal Tanyeli'nin pankreas kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı.



Tedaviye başlayan 52 yaşıdaki Tanyeli, son durumunu takipçileriyle paylaştı.



"BU ÖYLE BİR YOLCULUK"



Ünlü isim açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



Bu videoyu size borç biliyorum. O güzel mesajlarınızdan Allah razı olsun. Evet pankreas kanseri tanısı konuldu. Şu an hastanede yatıyorum. Çok şanslıyım. Doktorlarım sağ olsunlar çok umut vaadeden bir yolculuğa çıkarıyorlar beni. 'Kaderle savaşamazsın' dediğimde kötü bir şey söylemek istemedim. Eleştiri almışım. Evet kaderle savaşamazsın. Tevekkül ettiğin her şeyde bir mucize var, isyan ettiğiniz her şey ise bir sınav vardır. Bunu demek istedim aslında. Benim algıladığım, hissettiğim bu yönde. Böyle algılıyor, böyle okuyorum hayatı. Hayatı okumak çok önemli. Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Dünyanın her yerinden dualar okunuyor. Hakkınızı helal edin. Sanat camiasındaki dostlarıma, iş dünyasındaki dostlarıma maddi manevi yanımda olmak isteyenlere Allah razı olsun. Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum, çok moral oldu bana. Pazartesi günü saçlar biraz gidecek. Bu yolculuk öyle bir yolculuk. Bir uygulama yaptım, size güzel görüneyim diye. Kullanır mıyım, kullanmaz mıyım bilmiyorum. Ne gösterir hayat onu da bilmiyorum. Dualarınızı eksik etmeyin. Ben tam teslimim. Tevekkül ediyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Zara'ya, Sibel Can'a, Pınar Eliçe'ye, Ebru Gündeş'e, Deniz Seki'ye, Hande Yener'e, Demet Akalın'a, Yılmaz Morgül'e, Fatih Ürek canım hiç yalnız bırakmıyor. En başta Ayşe Estetik, Hakan Altun... Çok seviyorum sizleri. İyi ki varsınız."

"SENİ ÇOK SEVİYORUM CANIM KARIM" Öte yandan İlker Sünnili de eşi Tanyeli'nin hastane odasında çekilen videosunu paylaşarak, ona, "Seni çok seviyorum canım karım. Bu sınavı da birlikte başarıyla geçeceğiz Allah'ın izniyle..." sözleriyle destek olmuştu.