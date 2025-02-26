Tanyeli'den sağlık durumuyla ilgili açıklama: Taburcu olacağım

Asıl adı Öznur Kral olan oryantal Tanyeli'nin pankreas kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı. Birçok kez operasyon geçiren ünlü ismin tedavisi sürüyor. Uzun süredir hastanede gözlem altında tutulan Tanyeli, paylaşımlarıyla sevdiklerini sık sık bilgilendirmeye devam ediyor. Günlerdir hastanede olan Tanyeli'den sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

"BUGÜN YARIN TABURCU OLACAĞIM" Yazılı bir açıklama yapan Tanyeli, "Hepinize hayırlı geceler, beni merak

edenler... Endişelenmişsiniz yorumlarınızdan bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah" dedi.