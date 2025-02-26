Tanyeli'den sağlık durumuyla ilgili açıklama: Taburcu olacağım
Tanyeli uzun süredir kanserle mücadele ediyor. Birkaç aydır hastanede tedavi gören Tanyeli'den sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Gerçek adı Öznur Kral olan ünlü isim, taburcu olacağını müjdeledi.
Asıl adı Öznur Kral olan oryantal Tanyeli'nin pankreas kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı. Birçok kez operasyon geçiren ünlü ismin tedavisi sürüyor. Uzun süredir hastanede gözlem altında tutulan Tanyeli, paylaşımlarıyla sevdiklerini sık sık bilgilendirmeye devam ediyor.
Günlerdir hastanede olan Tanyeli'den sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.
"BUGÜN YARIN TABURCU OLACAĞIM"
Yazılı bir açıklama yapan Tanyeli, "Hepinize hayırlı geceler, beni merak
edenler... Endişelenmişsiniz yorumlarınızdan bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah" dedi.
"BANA EN GÜZEL HEDİYE DUALARINIZ"
54 yaşındaki Tanyeli, sözlerine "Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku
yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum, hakkınızı helal edin. Ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun. Bana en güzel hediye dualarınız" diye devam etti.
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