Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli paylaştı: 3 hafta önceki hali ortaya çıktı

Pankreas kanseriyle savaşan Tanyeli, entübe edildi. Tanyeli için endişeli bekleyiş sürerken eşi İlker Sünneli, üç hafta öncesine ait olan videoyu paylaştı.

Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli paylaştı: 3 hafta önceki hali ortaya çıktı

Asıl adı Öznur Kral olan ve 2,5 senedir pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli, son paylaşımında "Cevap verebilecek durumda olmuyorum hakkınızı helal edin. Ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun bana en güzel hediye dualarınız" ifadelerini kullanmıştı.

Tanyeli'den günler sonra gelen haber sevenlerini üzmüştü. Tanyeli'nin sağlık durumunun ağırlaştığı ve entübe edildiği ortaya çıkmıştı.

Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli paylaştı: 3 hafta önceki hali ortaya çıktı - 1

EŞİNDEN PAYLAŞIM

Sağlık durumu ağırlaşan ve entübe edilen Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli, ünlü ismin 3 hafta önceki görüntülerini paylaştı.

Sünneli, eşiyle birlikte kol kola hastane koridorlarında yürürken çekilen videoyu yayınlandı.

Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli paylaştı: 3 hafta önceki hali ortaya çıktı - 2

54 yaşındaki Tanyeli'nin eşi, paylaşımında "Hikayenin başında bize mucize, dost oldu. Rabbimde her daim yanımızda" ifadelerine yer verdi.

Seren Serengil'in Tanyeli paylaşımı tepki çekti

Seren Serengil'in Tanyeli paylaşımı tepki çekti

Haberi Görüntüle

OĞLUNDAN "GÜÇLÜ KAL" PAYLAŞIMI

Öte yandan Tanyeli'nin oğlu Taylan'dan duygusal bir paylaşım gelmişti. Annesiyle birlikte yer aldığı fotoğrafını hesabından paylaşan Taylan, "Sonsuza kadar gülümseyebilir misin? Güçlü kal" ifadelerini kullanmıştı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...