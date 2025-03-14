Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli paylaştı: 3 hafta önceki hali ortaya çıktı

Asıl adı Öznur Kral olan ve 2,5 senedir pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli, son paylaşımında "Cevap verebilecek durumda olmuyorum hakkınızı helal edin. Ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun bana en güzel hediye dualarınız" ifadelerini kullanmıştı.

Tanyeli'den günler sonra gelen haber sevenlerini üzmüştü. Tanyeli'nin sağlık durumunun ağırlaştığı ve entübe edildiği ortaya çıkmıştı.