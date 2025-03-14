Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli paylaştı: 3 hafta önceki hali ortaya çıktı
Pankreas kanseriyle savaşan Tanyeli, entübe edildi. Tanyeli için endişeli bekleyiş sürerken eşi İlker Sünneli, üç hafta öncesine ait olan videoyu paylaştı.
Asıl adı Öznur Kral olan ve 2,5 senedir pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli, son paylaşımında "Cevap verebilecek durumda olmuyorum hakkınızı helal edin. Ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun bana en güzel hediye dualarınız" ifadelerini kullanmıştı.
Tanyeli'den günler sonra gelen haber sevenlerini üzmüştü. Tanyeli'nin sağlık durumunun ağırlaştığı ve entübe edildiği ortaya çıkmıştı.
EŞİNDEN PAYLAŞIM
Sağlık durumu ağırlaşan ve entübe edilen Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli, ünlü ismin 3 hafta önceki görüntülerini paylaştı.
Sünneli, eşiyle birlikte kol kola hastane koridorlarında yürürken çekilen videoyu yayınlandı.
54 yaşındaki Tanyeli'nin eşi, paylaşımında "Hikayenin başında bize mucize, dost oldu. Rabbimde her daim yanımızda" ifadelerine yer verdi.
OĞLUNDAN "GÜÇLÜ KAL" PAYLAŞIMI
Öte yandan Tanyeli'nin oğlu Taylan'dan duygusal bir paylaşım gelmişti. Annesiyle birlikte yer aldığı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Taylan, "Sonsuza kadar gülümseyebilir misin? Güçlü kal" ifadelerini kullanmıştı.
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