Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli: Bugün toprağa eğilip seslendim sana
Pankreas kanseriyle savaşan Tanyeli 17 Mart'ta 54 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oryantalin eşi İlker Sünneli, Bodrum'da annesinin yanına defnedilen Tanyeli'nin mezarını ziyaret etti.
Pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, durumu ağırlaşınca entübe edilmişti. Ünlü isim, tedavi gördüğü hastanede 54 yaşında hayatını kaybetti.
ANNESİNİN YANINA DEFNEDİLDİ
Pankreas kanserine yenik düşen ünlü oryantal için Zincirlikuyu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Ünlü ismin vasiyeti üzerine 2015’te kendisi gibi kansere yenilen annesi, Yeşilçam yıldızı Dolgan Sezer’in yanına, Bodrum'daki Aile Mezarlığı’na defnedildi.
İlker Sünneli, kaybettiği eşinin ardından duygusal bir paylaşımda bulundu.
Sünneli, Bodrum'da annesinin yanına defnedilen Tanyeli'nin mezarını ziyaret etti. Tanyeli'nin eşi "Bugün toprağa eğilip seslendim sana, belki beni duyar kalkarsın diye" notuyla paylaşım yaptı.
Sünneli, eşinin vefatının ardından "O yok şu an burada. Devam ediyorduk niye bıraktın gittin diyorum kendi kendime. Bir şey diyemiyorum şu an. Söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Hepimizin başı sağ olsun. Çok iyi bir insandı. Çok iyi bir anne ve eşti. Allah nurlar içinde yatırsın. Acım çok büyük" ifadelerini kullanmıştı.
İlker Sünneli'nin eski eşini de kanser nedeniyle kaybettiği ortaya çıkmıştı.
"ÇOK TALİHSİZ BİR ADAM"
Öte yandan Tanyeli, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda eşi ile alakalı konuşmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:
"Eşime dedim ki 'Git, kendine yeni bir hayat kur. Ben kendime katlanamıyorum, başkasının bana katlanması daha zor.' Ama o gitmedi. Daha önce de eşini kanserden kaybetti. Çok talihsiz bir adam, bu süreci benimle de yaşıyor ama yine de bırakmadı beni. Gitmedi bir yere. Onun için çok zor ama ben güçlüyüm, Allah'ın izniyle atlatacağım."
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