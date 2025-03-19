Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli'den veda paylaşımı: Seni çok özleyeceğim

Tanyeli'nin 2012 yılında dünyaevine girdiği eşi İlker Sünneli, yaşadığı acıyı "O yok şu an burada. Devam ediyorduk niye bıraktın gittin diyorum kendi kendime. Bir şey diyemiyorum şu an. Söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Hepimizin başı sağ olsun. Çok iyi bir insandı. Çok iyi bir anne ve eşti. Allah nurlar içinde yatırsın. Acım çok büyük" sözleriyle açıklamıştı.

İlker Sünneli, kaybettiği eşinin ardından duygusal bir paylaşım yaptı. Sünneli, Tanyeli ile yıllar önce çekilmiş bir videosunu paylaşarak "Mutluluğumun sebebi aşkım. Seni çok özleyeceğim" ifadelerini kullandı.

"ÇOK TALİHSİZ BİR ADAM"

Öte yandan Tanyeli, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda eşi ile alakalı konuşmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Eşime dedim ki 'Git, kendine yeni bir hayat kur. Ben kendime katlanamıyorum, başkasının bana katlanması daha zor.' Ama o gitmedi. Daha önce de eşini kanserden kaybetti. Çok talihsiz bir adam, bu süreci benimle de yaşıyor ama yine de bırakmadı beni. Gitmedi bir yere. Onun için çok zor ama ben güçlüyüm, Allah'ın izniyle atlatacağım."