Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli'nin özlemi artıyor: Sensiz kaldım
Ünlü oryantal Tanyeli, pankreas kanserine yenik düşmüştü. Eşinin vefatı sonrası ona olan özlemini her fırsatta dile getiren İlker Sünneli, son paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.
Asıl adı Öznur Kral olan oryantal Tanyeli, 2,5 senedir mücadele ettiği pankreas kanserine yenik düştü. 54 yaşındaki Tanyeli, entübe edilmesinin ardından tedavi gördüğü hastanede 17 Mart 2025 günü hayata veda etti.
Tanyeli, 18 Mart 2025 günü Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü isim, 19 Mart'ta Bodrum'da toprağa verildi.
DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM
Kaybettiği eşinin ardından yaşadığı acıyı takipçileriyle paylaşan İlker Sünneli, bu karelere bir yenisini ekledi.
Kendi fotoğrafını paylaşan Sünneli, "Sensiz kaldım" notunu düştüğü kareye; Sezen Aksu'nun Son Bakış şarkısını ekledi.
"ÇOK TALİHSİZ BİR ADAM"
Öte yandan Tanyeli, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda eşi ile alakalı konuşmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:
"Eşime dedim ki 'Git, kendine yeni bir hayat kur. Ben kendime katlanamıyorum, başkasının bana katlanması daha zor.' Ama o gitmedi. Daha önce de eşini kanserden kaybetti. Çok talihsiz bir adam, bu süreci benimle de yaşıyor ama yine de bırakmadı beni. Gitmedi bir yere. Onun için çok zor ama ben güçlüyüm, Allah'ın izniyle atlatacağım."
- Etiketler :
- Haberler -
- Ünlüler
- Tanyeli
- Sosyal Medya