Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli: Tutunacak dalımız yok
Pankreas kanseriyle savaşan Tanyeli'nin vefatının ardından zor günler geçiren eşi İlker Sünneli, ünlü isme olan özlemini dile getirdi.
Pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, durumu ağırlaşınca entübe edilmişti. Ünlü isim, tedavi gördüğü hastanede 54 yaşında hayatını kaybetti.
Pankreas kanserine yenik düşen ünlü oryantal için Zincirlikuyu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
BODRUM'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Ünlü isim, vasiyeti üzerine 2015’te kendisi gibi kansere yenilen annesi, Yeşilçam yıldızı Dolgan Sezer’in yanına, Bodrum'daki Aile Mezarlığı’na defnedildi.
"SUDAN ÇIKMIŞ BALIK GİBİYİM"
Gerçek adı Öznur olan Tanyeli'nin ölümünün ardından zor günler geçiren İlker Sünneli, objektiflere yansıdı.
Snob Magazin'in haberine göre; İlker Sünneli, eşine duyduğu özlemi şu sözlerle dile getirdi:
"Takdir Allah'tan olunca yapacak bir şey olmuyor. Tutunacak dalımız yok. Çok özlüyorum tabi ki. O düzgün hayatınızdan gittiği zamanda tabiri caizse sudan çıkmış balık gibi hissediyorum."
"ÇOK TALİHSİZ BİR ADAM"
Öte yandan Tanyeli, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda eşi ile alakalı konuşmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:
"Eşime dedim ki 'Git, kendine yeni bir hayat kur. Ben kendime katlanamıyorum, başkasının bana katlanması daha zor.' Ama o gitmedi. Daha önce de eşini kanserden kaybetti. Çok talihsiz bir adam, bu süreci benimle de yaşıyor ama yine de bırakmadı beni. Gitmedi bir yere. Onun için çok zor ama ben güçlüyüm, Allah'ın izniyle atlatacağım."
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