Tanyeli'nin oğlu Taylan'ın anne özlemi: Sol yanım
Pankreas kanserine yenik düşen Tanyeli'nin büyük oğlu Taylan'dan duygusal paylaşım geldi. Taylan, annesiyle el ele tutuştuğu bir fotoğrafı paylaştı.
Ünlü oryantal Tanyeli, 2,5 senedir mücadele ettiği pankreas kanserine yenik düştü. 54 yaşındaki Tanyeli, 18 Mart 2025 günü Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü isim, vasiyeti üzerine 19 Mart'ta da Bodrum'da toprağa verildi.
Ünlü ismin büyük oğlu Taylan, annesinin ölümünün ardından duygusal bir paylaşım yaptı.
"İLK KOKUM, PUSULAM"
Annesinin elini tuttuğu, siyah beyaz bir fotoğraf karesini paylaşan Taylan, "İlk kokum, pusulam, sol yanım" notunu düştü.
"TAYLAN BENİM EN BÜYÜK ŞANSIM"
Tanyeli, büyük oğlu Taylan ile ilgili "Çok erken anne oldum. Taylan benim en büyük şansım. Ama ben de onun en büyük şanssızlığıyım. Taylan benim çok yokluğuma denk geldi. Tuvaletimiz bile dışardaydı, çok fakirdik. Çok zorluğuma geldi. Tezgahtarlık yapıyordum sahneye başlamadan önce... Çöpten bulduğum pusete Taylan'ı koyuyordum. Gömleklerin arasında saklıyordum, giyinme kabininde emziriyordum. İnanılmaz bir çocuktu, hiç sesini çıkarmazdı. O benim yol arkadaşım oldu" açıklamasını yapmıştı.
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