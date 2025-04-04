Tanyeli'nin oğlu Taylan'ın anne özlemi: Sol yanım

"TAYLAN BENİM EN BÜYÜK ŞANSIM"

Tanyeli, büyük oğlu Taylan ile ilgili "Çok erken anne oldum. Taylan benim en büyük şansım. Ama ben de onun en büyük şanssızlığıyım. Taylan benim çok yokluğuma denk geldi. Tuvaletimiz bile dışardaydı, çok fakirdik. Çok zorluğuma geldi. Tezgahtarlık yapıyordum sahneye başlamadan önce... Çöpten bulduğum pusete Taylan'ı koyuyordum. Gömleklerin arasında saklıyordum, giyinme kabininde emziriyordum. İnanılmaz bir çocuktu, hiç sesini çıkarmazdı. O benim yol arkadaşım oldu" açıklamasını yapmıştı.