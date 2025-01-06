Tanyeli'nin tedavisi sürüyor: Doğum günü öncesinde ameliyata alındı
Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili paylaşım yapmaya devam ediyor. Tedavisi süren ünlü isim, doğum günü öncesinde ameliyata alındı.
Asıl adı Öznur Kral olan oryantal Tanyeli'nin pankreas kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı. Birçok kez operasyon geçiren ünlü isim, yılbaşını evinde ailesiyle birlikte geçirmişti.
HASTANE EV ARASINDA MEKİK DOKUYOR
Yarın 54 yaşına basacak olan Tanyeli, doğum günü öncesi ameliyata alındı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:
"Küçük bir operasyona giriyorum, her şey düzeliyor ve çıkıyorum Allah'ın izniyle. Hayatım, hastane ve ev arası mekik dokuyor. Halbuki yarın doğum günüm. Yarın beni çıkartın buradan, doğum günümü kutlayayım."
"2,5 AYDA 54 KİLO VERDİM"
Öte yandan Tanyeli, geçtiğimiz haftalarda 2,5 ayda 54 kilo verdiğini açıklamıştı. Ünlü isim, "2,5 ay hastanede dile kolay. Artık iştah sıfır, toplam 54 kilo vermişim. Yemek gözümde değil, iştah sıfır" ifadelerini kullanmıştı.
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