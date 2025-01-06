Tanyeli'nin tedavisi sürüyor: Doğum günü öncesinde ameliyata alındı

Asıl adı Öznur Kral olan oryantal Tanyeli'nin pankreas kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı. Birçok kez operasyon geçiren ünlü isim, yılbaşını evinde ailesiyle birlikte geçirmişti.

HASTANE EV ARASINDA MEKİK DOKUYOR

Yarın 54 yaşına basacak olan Tanyeli, doğum günü öncesi ameliyata alındı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

"Küçük bir operasyona giriyorum, her şey düzeliyor ve çıkıyorum Allah'ın izniyle. Hayatım, hastane ve ev arası mekik dokuyor. Halbuki yarın doğum günüm. Yarın beni çıkartın buradan, doğum günümü kutlayayım."