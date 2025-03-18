Tanyeli'nin yıllar önce verdiği röportaj ortaya çıktı: Çocuk Esirgeme'de büyümüş bir anneydim
2,5 yıldır tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybeden Tanyeli'nin yıllar önce verdiği röportajdaki açıklamaları gündem oldu.
Yaklaşık 2,5 yıldır kanser tedavisi gören dansçı Tanyeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sanatçı Tanyeli, 2023 yılında karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenmişti.
Tanyeli, yıllar önce Armağan Çağlayan'ın YouTube'daki programına katılmış ve hayatı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.
NEDEN TÜRKİYE'Yİ TERK ETTİ?
Türkiye'yi terk eden Tanyeli "Çocuklarımın yurt dışında Tanyeli'nin adı altında değil, yepyeni iyi bir yaşam şekli olsun, kendi hayatlarını daha özgürce yaşayabilsinler diye gittim. Ne olursa olsun burada tanınan bir isimdim. Yaptığımın mesleğin artısı olduğu kadar eksisi de oluyordu. İki oğlum var öyle istedim onlar için böyle hayal kurdum ve gerçekleştirdim" ifadelerini kullandı.
"ÇOK AŞIK OLDUĞUM BİR İŞİ YAPIYORUM DİYE ÇIKMADIM YOLA"
Mesleği hakkında açıklamlarda bulunan Tanyeli şu ifadeleri kullandı:
"Benim yaptığım mesleğin bir zaman dilimi vardı. Öyle bir hayal kurdum. Bu hayali Taylan'ı doğurduğum zaman kurmaya başlamıştım. Taylan'ı doğurduğum zaman 14 yaşındaydım. 14 yaşımdan beri çocuklarım güzel bir hayat yaşasın istedim, onlar için bu mesleği seçtim. Çok aşık olduğum bir işi yapıyorum diye çıkmadım yola açıkçası."
"14 YAŞINDA ANNE OLMUŞTUM"
Tanyeli oryantal dansa nasıl başladığını anlatırken şu ifadeleri kullandı:
"Dans etmeyi çok seviyorum ama dürüst olmamı istiyorsan, tuvaleti dışarıda, küçüçük bir gecekonduda oturuyordum ve 14 yaşında anne olmuştum. Parasız kaldığım için sahneye oryantal olarak çıkmıştım. Türk Halk Müziği okumayı isteyen biriydim. Baktım oryantal bana bir ekmek, ailemin yaşam standartını yükseltecek, benim kaderim onlara geçmesin dedim. 'Türkü hayalini bırak, madem sana böyle bir yol açıyor bu meslek, bu meslekte en kaliteli şekilde kendini geliştir' dedim kendime. Öyle çıktım toplumun önüne."
Çok küçük yaştan evlendiğini belirten Tanyeli "14 yaşında bir çocuğun, çocuk sahibi olmasını istemem. Çocuk Esirgeme'de büyümüş bir anneydim. Anne olunca tabii ki hayatımda beni koşulsuz seven, bana ait benden bir can parçam oldu. O yüzden Taylan en yakın arkadaşım oldu" dedi.
ANNESİNİN YANINA DEFNEDİLECEK
Ünlü oryantalin vasiyeti üzerine 2015’te kendisi gibi kansere yenilen annesi Yeşilçam yıldızı Dolgun Sezer’in yanına defnedileceği açıklandı.
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