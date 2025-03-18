Tanyeli'nin yıllar önce verdiği röportaj ortaya çıktı: Çocuk Esirgeme'de büyümüş bir anneydim

Yaklaşık 2,5 yıldır kanser tedavisi gören dansçı Tanyeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sanatçı Tanyeli, 2023 yılında karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenmişti.

Tanyeli, yıllar önce Armağan Çağlayan'ın YouTube'daki programına katılmış ve hayatı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

NEDEN TÜRKİYE'Yİ TERK ETTİ?



Türkiye'yi terk eden Tanyeli "Çocuklarımın yurt dışında Tanyeli'nin adı altında değil, yepyeni iyi bir yaşam şekli olsun, kendi hayatlarını daha özgürce yaşayabilsinler diye gittim. Ne olursa olsun burada tanınan bir isimdim. Yaptığımın mesleğin artısı olduğu kadar eksisi de oluyordu. İki oğlum var öyle istedim onlar için böyle hayal kurdum ve gerçekleştirdim" ifadelerini kullandı.



"ÇOK AŞIK OLDUĞUM BİR İŞİ YAPIYORUM DİYE ÇIKMADIM YOLA"

Mesleği hakkında açıklamlarda bulunan Tanyeli şu ifadeleri kullandı:

"Benim yaptığım mesleğin bir zaman dilimi vardı. Öyle bir hayal kurdum. Bu hayali Taylan'ı doğurduğum zaman kurmaya başlamıştım. Taylan'ı doğurduğum zaman 14 yaşındaydım. 14 yaşımdan beri çocuklarım güzel bir hayat yaşasın istedim, onlar için bu mesleği seçtim. Çok aşık olduğum bir işi yapıyorum diye çıkmadım yola açıkçası."

