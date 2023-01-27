Tarık Emir Tekin'den Dilan Çiçek Deniz paylaşımı

Son olarak 'Kusursuz Kiracı' dizisi ile ekranlarda boy gösteren güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz aylarda evlilik hazırlığı yaptığı Thor Saevarsson'dan ayrılmıştı. Deniz, ayrılıktan kısa bir süre sonra Saevarsson ile fotoğraflarını silmişti.



Şimdilerde Amadeus oyunu ile tiyatro sahnelerinde boy gösteren Dilan Çiçek Deniz'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.



Ünlü oyuncunun Şevval Sam'ın oyuncu oğlu Tarık Emir Tekin ile aşk yaşadığı öne sürüldü.



AŞK İDDİALARINA FOTOĞRAFLI YANIT



Tüm bu iddiaların ardından Tarık Emir Tekin, Dilan Çiçek Deniz ile pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Tekin'in paylaşımına "Sister" (kız kardeş) notunu düşmesi dikkat çekti.

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"ARKADAŞIZ" DEMİŞLERDİ



2017 yılında da adları aşk dedikodularına karışan Tekin ve Deniz, iddiaları "Biz çok iyi arkadaşız" diye yalanlamıştı.