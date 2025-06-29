Tarık Mengüç'ün oğlu Baran trafik kazası geçirdi

"GÖRÜNMEZ BİR KAZA YAŞADILAR"

Ünlü şarkıcı, paylaşımına "Görünmez kaza... Rabbim oğlumu, yeğenimi ve arkadaşını korudu. Dostlarım ve olay şöyle gelişti. Baran ilk konserini İstanbul'da tamamladıktan sonra sabah kuzeni Sabri ve arkadaşı ile yola çıktı. 22 yaş günü gününü kutlamak üzere üç günlük tatil için Çeşme'ye gittiler ve talihsiz, görünmez bi kaza yaşadılar" ifadelerini not düştü.