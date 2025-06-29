Tarık Mengüç'ün oğlu Baran trafik kazası geçirdi
Tarık Mengüç'ün kendisi gibi şarkıcı oğlu Baran, Çeşme'de trafik kazası geçirdi. Kazadan görüntüleri paylaşan Mengüç, "Görünmez kaza" ifadelerini kullandı.
"Şakşuka" adlı şarkıyla tanınan Tarık Mengüç'ün kendisi gibi şarkıcı oğlu Baran, İzmir Çeşme'de trafik kazası geçirdi. Kaza yerinden görüntüleri Tarık Mengüç, sosyal medya hesabından paylaştı.
"GÖRÜNMEZ BİR KAZA YAŞADILAR"
Ünlü şarkıcı, paylaşımına "Görünmez kaza... Rabbim oğlumu, yeğenimi ve arkadaşını korudu. Dostlarım ve olay şöyle gelişti. Baran ilk konserini İstanbul'da tamamladıktan sonra sabah kuzeni Sabri ve arkadaşı ile yola çıktı. 22 yaş günü gününü kutlamak üzere üç günlük tatil için Çeşme'ye gittiler ve talihsiz, görünmez bi kaza yaşadılar" ifadelerini not düştü.
"HEPSİNİN DURUMLARI İYİ"
Ünlü isim, sözlerine "Sadece oğlumun kolunda ufak bi sıyrık var. Buna da binlerce şükür. Fakat hepsinin durumları iyi. Merak etmeyin. Rabbim nazardan, dillerden, kem gözden çocuklarımızı hepimizi korusun. Arayan, soran, dualarını bizden esirgemeyen herkesten Allah razı olsun" diye devam etti.
Mengüç'ün paylaşımına binlerce "Geçmiş olsun" mesajı geldi.
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