Tarkan keçilere meleyerek seslendi

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Tarkan, önceki gün bisikletiyle gezerken gördüğü keçilere kayıtsız kalamadı. Meleyerek keçileri yanına çağıran ve "Hastayım keçilere" dediği bir videoyu paylaşan Megastar, hayvan sevgisini gözler önüne serdi. Ünlü şarkıcının videosu sosyal medyada viral (internette yayılma) oldu.



"ŞANSLI KEÇİLER"



Eşi ve kızıyla Almanya'da yaşayan 49 yaşındaki ünlü şarkıcı, daha önce yürüyüş yaptığı esnada karşısına çıkan çiftlikte bulunan bir grup keçi ile selfie çekilmişti.



Tarkan'ın bu fotoğrafına yorum ve beğeni yağarken bazı takipçileri, ünlü sanatçı ile selfie'si olan keçileri şanslı ilan etmişti.