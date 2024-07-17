Tarkan'dan yeni tarz: Yıllardır küpe takmıyordum

Megastar Tarkan yeni tarzını sosyal medya hesabında paylaştı.

Tarkan'dan yeni tarz: Yıllardır küpe takmıyordum

Megastar 'ın yeni albümü "Kuantum 51" geçtiğimiz haftalarda müzikseverlerle buluştu. Albümü büyük bir ilgiyle karşılanan şarkıcı yayınladığı videoda hayranlarına teşekkür etmişti.

yeni tarzını takipçileriyle paylaştı. Şarkıcı, paylaşımına "Yıllardır küpe takmıyordum ama içimden bir ses '51 kulağına küpe olsun, tak' dedi…" notunu düştü.

Cem Yılmaz, şarkıcının paylaşımına "Ben destekliyorum" yorumunda bulundu.

Tarkan'dan yeni tarz: Yıllardır küpe takmıyordum - 1

"KUANTUM 51" HAKKINDA

Megastar , 7 yıl aradan sonra kaydettiği ilk albümü “Kuantum 51” ile sevenleriyle buluştu. Prodüktörlüğünü ’ın üstlendiği Kuantum 51’de bu kez birden çok aranjör yer alıyor. Megastarın uzun yıllardır birlikte çalıştığı ve birlikte daha önce sayısız hite imza attığı Ozan Çolakoğlu’nun dört şarkıda düzenlemesi bulunuyor. Ayrıca albümde İskender Paydaş, Ateş Berker Öngören, Murat Matthew Erdem, Turaç Berkay Özer, Mert Kemancı düzenlemeleri de bulunuyor. 

Kuantum 51’de şarkıların birçoğunun söz ve müziği Tarkan imzası taşıyor. Bunun yanı sıra, sözleri Aysel Gürel’e ait iki şarkı, söz ve müziği Güler Özince’ye ait bir şarkı, Turaç Berkay Özer, Murat Matthew Erdem ve Serkan İzzet Özdoğan besteleri ve iki şarkıda Günay Çoban sözleri bulunuyor.

Tarkan'dan yeni tarz: Yıllardır küpe takmıyordum - 2

KIZI OKULA BAŞLIYOR

Şarkıcı son olarak kızı Liya ve eşi Pınar ile fotoğraflarını paylaşmıştı. Şarkıcı kızının 6'ncı yaş gününü paylaştığı yeni karelerle kutladı.

paylaşımına "Canım ve canımdan öte canım. 2 gün önce Liya'cığım 6 yaşını doldurdu. Yakında okula başlayacak. Kızımın o tatlı çocuk zamanlarının geçmesini, bu kadar çabuk büyümesini istemiyorum ama maalesef yıllar hızla gelip geçiyor. Bu günlerde duygusalım anlayacağınız" notunu düştü.

Tarkan'ın kızı okula başlıyor: Kızımın bu kadar çabuk büyümesini istemiyorum

Tarkan'ın kızı okula başlıyor: Kızımın bu kadar çabuk büyümesini istemiyorum

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